Pizarro’s Amor de Oro gewinnt IPA – International Photography Awards

Als hätten wir es schon vorab gewusst: Da soll doch mal einer sagen, DOCMA hat kein Gespür für besondere Foto-Künstler und Pixel Akrobaten. Im vergangenen Oktober begleitete Christoph Künne den Fotokünstler Bernd Schirmer bei der Entstehungsgeschichte und Post-Produktion seiner Arbeit „Pizarro’s Amor de Oro“, und DOCMA berichtete in der aktuellen DOCMA Ausgabe 99 darüber.

Nun können wir Bernd Schirmer auch noch herzlich zum Gewinn des IPA – International Photography Awards 2021 sowohl in der Kategorie „Digitally Enhanced“ als auch zum Gesamtsieg der Kategorie „Special“ als „Photographer of the Year“ mit seinem Werk gratulieren.

Gegen über 14.000 Teilnehmern aus über 100 Ländern konnte sich Schirmer durchsetzen und zählte am Ende zu den zwölf Gewinnern.

Wie aufwendig er seine Werke ausgestaltet und wie er in der Bearbeitung und Umsetzung eines Projektes vorgeht, lässt sich im aktuellen Heft 99 und in einer online abrufbaren Reportage des Fotografen verfolgen und nachgelesen.

Bernd Schirmer arbeitet seit 2018 unter dem Pseudonym „BYES“ als digitaler Fotokünstler. Weitere seiner Arbeiten sind auf Instagram zu bestaunen.

Wir freuen uns, ihn bei diesem Projekt begleitet und exklusive als erste über sein neues Werk berichtet zu haben und wünschen Ihm weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.