Bernd Schirmer – dritter Platz in der Kategorie Geselle

Bernd Schirmer belegt mit seinem Bild „Goddess – Desire of Hope, 2019“ den dritten Platz in der Kategorie „Geselle“. Bei der Erstellung des Werks war das Ziel eine Göttin, angelehnt an die Mythologien dieser Welt darzustellen. Seine Wahl fiel auf die Göttin Freya aus der nordischen Mythologie. Etwa sechzig Stunden Arbeit flossen in das Bild. Schirmer ist schon im Alter von 15 Jahren mit der Kunst in Berührung gekommen. Zum einen durch das Wahlfach Kunst LK im Abitur, als auch durch Street Art in den 1990er Jahren. Damals noch ausdrucksstark auf Wänden und Mauern, später auf Papier, Leinwand und kommerziell. 2012 hat Schirmer dann die Bildbearbeitung für sich entdeckt, die Fotografie sollte erst 2018 dazukommen.