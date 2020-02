Kippen, drehen schwenken – auf der Suche nach dem einzig wahren Kameradisplay

Im Vorfeld der gerade von Fuji angekündigten X-T4 entbrannte wieder einmal eine Debatte um die optimale Display-Lösung: Ein fest eingebautes Display, ein bewegliches Display mit einem, zwei oder mehr Freiheitsgrade – oder sollte man besser ganz darauf verzichten?

Displaylos: Leica M10-D (Quelle: Leica)

Das Statusdisplay der Fuji X-Pro3 (Quelle: Fuji)

Es gibt tatsächlich Puristen, die sich eine Kamera ohne Display wünschen – das Display bloß abzuschalten genügt ihnen nicht, denn allein das Wissen, dass es da ist, peinigt sie. Aber auch für sie gibt eine Lösung, wenngleich sie mit 7500 Euro etwas kostspielig ist: Die Leica M10-D hat auf ihrer Rückseite nur ein Belichtungskorrekturrad. Erschwinglicher ist die Fuji X-Pro3, deren Statusdisplay auf der Rückseite die gewählte Filmsimulation anzeigen kann, war auf den ersten Blick wie die Lasche der Filmschachtel aussieht, die man früher in eine dafür vorgesehene Halterung schob – die Älteren unter uns werden sich erinnern. Klappt man die Rückwand allerdings herunter, zeigt sich dahinter ein normales 3-Zoll-Display – es ist bloß etwas unpraktisch zu benutzen, fehlt aber nicht gänzlich, weshalb die X-Pro3 auch nur rund 1900 Euro kostet. Merke: Durch Weglassen von Komponenten werden Kameras nicht billiger, sondern teurer.

Auch unter den Display-Befürwortern gibt es unterschiedliche Strömungen. Die orthodoxe Position verlangt, das Display fest in die Rückwand zu integrieren, sei es, weil man das früher auch immer so gemacht hätte (was übrigens nicht stimmt, denn bewegliche Displays gibt es seit Jahrzehnten), wegen der minimal höheren Bautiefe, oder weil man solche Displays für reparaturanfällig hält. Die durch die Gelenke geführten flexiblen Leiterbahnen, die das Displaypanel mit der Kameraelektronik verbinden, wirken zwar fragil, aber in der Praxis erweisen sie sich doch als sehr robust. Und auch hier gilt: Es reicht nicht, ein bewegliches Display einfach nicht zu bewegen – dass man es könnte ist bereits ein Problem.

Die Canon-typische Displaylösung, hier bei der EOS 850D (Quelle: Canon)

Die wirklichen Auseinandersetzungen beginnen aber erst, wenn es um die richtige Art geht, ein Display in verschiedene Richtungen zu drehen. Die wohl älteste Methode kommt aus dem Camcorder-Bereich: Ein zur Kamera gekehrtes Display wird zum Gebrauch zur Seite ausgeklappt, und eine zweite Drehachse erlaubt dann, es nach oben, unten oder auch nach vorne zu kippen, womit auch Selfies möglich werden. Auf diese Konstruktion gab es ein Canon-Patent, weshalb sie von anderen Kameraherstellern verschmäht wurde, aber mittlerweile findet man sie auch bei Modellen anderer Hersteller. Diese Displays mit zwei Freiheitsgraden sind sehr flexibel und sie bieten den Vorteil, dass sich das Panel wahlweise nach hinten – also wie bei einem fest verbauten Display – oder zur Kamera hin einklappen lässt, womit es vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt ist. Diesen Vorteil bietet ansonsten nur eine andere Konstruktion, bei der das Display nach unten statt zur Seite ausgeklappt wird. Wenn man die Kamera dann aber auf ein Stativ montiert, bringt es wenig, es für ein Selfie nach vorne zu drehen, da es dann vom Stativkopf verdeckt wird.

Der Nachteil von Canons Lösung besteht darin, dass man das Display zur Seite ausklappen muss, bevor es sich nach oben oder unten kippen lässt. Das nach links vorspringende Display erschwert es, die Kamera mit der linken Hand zu halten. Außerdem irritiert es – insbesondere bei Aufnahmen im Nahbereich –, dass das Display bei Aufnahmen im Querformat nicht in der optischen Achse liegt. Allerdings legen nicht alle Fotografen darauf gleichermaßen Wert.

Bei der Fuji X-H1 lässt sich das Display auch für Hochformataufnahmen nach oben kippen. (Quelle: Fuji)

Bei der Pentax K-1 II hat Ricoh das Display auf vier bewegliche Beinchen gestellt. (Quelle: Ricoh)

Manche Hersteller haben sich auf ein kippbares Display beschränkt: Das Panel ist über ein Scharnier an der Unterkante mit einer Platte verbunden, deren Oberkante wiederum mit einem weiteren Scharnier an der Kamera befestigt ist. So lässt sich das Display für Aufnahmen aus niedriger Höhe nach oben kippen – oder nach unten, um mit der über den Kopf gehaltenen Kamera kontrolliert zu fotografieren. Mit einem dritten Scharnier kann man es auch bei Aufnahmen im Hochformat – je nach Konstruktion – nach oben oder unten kippen. Das Display bleibt bei all dem (annähernd) in der optischen Achse. Diese Lösung hatte Fuji beispielsweise bei der X-H1 und der X-T3 gewählt. Bei der Pentax K-1 (II) hat Ricoh die Grundplatte des Displays statt mit einem Scharnier mit vier beweglichen Beinchen mit der Kamera verbunden – damit kann man es für Hochformataufnahmen nach oben und nach unten kippen, wenngleich der Winkel stärker beschränkt ist.

Ein kippbarer Sucher: Panasonic Lumix GX9 (Quelle: Panasonic)

Für die Verächter beweglicher Displays gibt es übrigens eine Alternative, wenn sie trotzdem – etwa bei Aufnahmen in Bodennähe – von oben auf ein Livebild blicken wollen. Statt des Displays lässt sich auch ein elektronischer Sucher nach oben kippen. Panasonic hat diese Lösung beispielsweise bei der Lumix GX9 verwirklicht. Auch Leicas Aufstecksucher Visoflex für die M10 kann man kippen. Die abnehmbaren elektronischen Sucher der Fuji GFX 50s und GFX100 lassen sich über ein gelenkiges Zwischenstück beweglich machen.

Während nun die Ankündigung der Fuji X-T4 bevorstand und auf den üblichen Gerüchte-Websites verkündet wurde, das neue Modell würde – neben einem integrierten 5-Achsen-Bildstabilisator, der mit einem Bildstabilisator im Stativ zusammenarbeiten kann – ein neuartiges, beweglicheres Display haben, begann die Debatte über das Für und Wider der verschiedenen Varianten. Wie es sich herausstellte, ist Fuji vom bewährten Kipp-Design abgegangen und hat sich für die Canon-Konstruktion entschieden. Der Grund ist nicht ganz klar, aber die vorherrschende Meinung ist, dass sie Vlogger ansprechen soll, die so heißt es, das Display nach vorne drehen wollen, um sich selbst im Blick zu haben.

Panasonic Lumix S1H (Quelle: Panasonic)

Ob das zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Der Blick auf ein Display neben der Kamera ist eigentlich unvorteilhaft, weil der Betrachter des Videos dann den Eindruck bekommt, man blicke links an ihm vorbei. Praktischer wäre ohnehin ein großes HDMI-Display, das man auf die Kamera steckt. Zudem hätte es eine Alternative gegeben, wie sie Panasonic bei der Lumix S1H verwirklicht hat – eine Kipp-Konstruktion, die es aber auch erlaubt, das Display zur Seite und nach vorn zu schwenken. Gegenüber der Canon-Konstruktion fällt nur eine Option weg: Man kann das Display nicht mit dem zur Kamera gedrehten Panel vor Beschädigungen schützen.

Die neue Fuji X-T4 hat ein bewegliches Display, das zur Seite weggeklappt werden muss. (Quelle: Fuji)

Wenn es um das einzig wahre Display geht, hege ich selbst ganz entschiedene Überzeugungen. Ich mag keine Displays, die ich erst zur Seite verschwenken muss, bevor ich sie nach oben oder unten kippen kann – also die Canon-Konstruktion. An der Möglichkeit, das Panel zur Kamera hin einzuklappen, liegt mir nichts. Die Schutzwirkung ist zwar nicht zu verachten, aber wann immer ich mit einer Kamera mit einem solchen Display fotografierte, ignorierte ich am Ende diese Option. Es war mir auf Dauer zu mühselig, das Display immer erst auszuklappen, zu drehen und wieder einzuklappen, nur damit ich mir die Aufnahmen im Wiedergabemodus anschauen oder eine Menüeinstellung ändern kann. Neben den vielen guten Eigenschaften, die die X-T4 zu haben scheint, finde ich die Displaylösung daher suboptimal. Aber wie es schon in „Some Like it Hot“ hieß: „Nobody’s perfect.“