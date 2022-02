Kickstarter-Kampagne für das K|Lens One-Lichtfeldobjektiv abgebrochen

Das innovative Objektiv, das jede Vollformatkamera in eine Lichtfeldkamera verwandelt, die Tiefeninformationen einer Szene aufzeichnen kann, wird vorerst nicht produziert.

Im November letzten Jahres stellten wir Ihnen in den News das innovative Lichtfeldobjektiv K|Lens One vor. Auf der Herstellerseite k-lens-one.com können Sie sich nach wie vor einen Eindruck von den Möglichkeiten eines solchen Objektivs und der zugehörigen Software machen.

Trotz 127 Unterstützern und Erfüllung des Finanzierungsziels hat das deutsche Unternehmen K|Lens GmbH jetzt die Kickstarter-Kampagne abgebrochen.

In einer Mail informierte das K-Lens-Team über die Hintergründe:

Last Friday was supposed to be the final day of the K|Lens One Kickstarter campaign. We would like to thank all the supporters for believing in our product and team and making the campaign so successful.

Nonetheless its success, we have carefully reviewed our financial assumptions on product pricing and production costs and have come to the conclusion that, currently, also given the financing of our start-up, we are not able to guarantee the production and delivery of the K|Lens One.

We have therefore decided to cancel the campaign a few hours before it would have reached its end.

After 5 years of extremely hard work. We are very disappointed for breaking up this way, and we are sorry for not fulfilling the expectations of the kickstarter community. On the other side, if we promise a product, we want to deliver what we promise and this is something we just cannot guarantee today.

We are now focusing on fund raising and will be working hard to relaunch in the near future !