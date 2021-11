Vollformat-Lichtfeldobjektiv für Bilder mit Tiefeninformationen

Das 2016 gegründete deutsche Unternehmen K|Lens GmbH hat in Kooperation mit der Carl Zeiss Jena GmbH ein Objektiv entwickelt, das jede beliebige Vollformatkamera in eine Lichtfeld- oder 3D-Kamera verwandelt. Die Lichtfeldfunktion entsteht in der neuartigen „K|Lens One“ durch die Integration eines Spiegeltunnels, ähnlich einem Kaleidoskop im Objektivinneren (daher der Name K|Lens), wodurch gleichzeitig neun leicht unterschiedliche Perspektiven einer Szene auf dem Kamerasensor aufgenommen werden. Mit Hilfe der mitgelieferten Software wird aus diesen neun Bildern ein 3-D-Bild generiert. Die Daten können als TIFF-, JPEG- und EXR-Dateien ausgegeben werden.

Dank Lichtfeld- oder 3D-Informationen sind neue Ausgabeformate auf 3D-Displays (Stereo-, Holo-, oder Lichtfeld-Displays) oder in Webeinbindungen (z.B. Perspektivänderungen oder Fokusfahrten) möglich. Darüber hinaus können die Tiefeninformationen auch in der Bildbearbeitung genutzt werden, um die Schärfeebene zu verlagern, tiefenbasierte Effekte, wie beispielsweise Color Grading, anzuwenden oder Objekte freizustellen.

Die Markteinführung der K|Lens One erfolgt am 29. November 2021 über eine Vorbestellkampagne auf der Plattform Kickstarter (Auslieferung Sommer 2021). Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der K|Lens GmbH.

Technische Daten