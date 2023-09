KI-Prompt Inspiration: Image Blending

Das Image Blending, also das Verschmelzen von Bildern, ist eine Funktion in Midjourney, bei der sich bis zu fünf Motive kombinieren lassen.

Prinzip bei ähnlichen Motiven

Anstelle des Befehls „/imagine“ rufen Sie den Befehl „/blend“ auf. Anschließend laden Sie im einfachsten Fall zwei Ihrer eigenen Fotos (Achtung: Kleinrechen im Vorfeld beschleunigt den Prozess) von der Festplatte hoch und warten nach einer Bestätigung des Befehls auf das Ergebnis. Optional können Sie mit einem Klick auf »+4 weitere« die Optionen für die Angabe eines vom Quadrat abweichenden Seitenverhältnisses aufrufen oder zusätzlich drei weitere Bilder hinzufügen.

Als Ergebnis erhalten wir eine erwartbare Mixtur der beiden – in diesem Fall sehr ähnlichen – Ausgangsbilder, die sich durch Re-Rolls des Prozesses modifizieren lassen.

Soll ein Motiv stärker berücksichtigt werden, können Sie die Mixtur im Re-Roll-Prozess (sofern Sie in den Settings den »Rexmix Mode« aktiviert haben) durch Gewichtungen steuern.

Mensch und Landschaft

Verbindet man nun zwei Motive, die nicht zueinander passen, wie hier das Schulterporträt und die Landschaft, versucht sich Midjourney an der Kombination. Allerdings besticht das Ergebnis weder durch ein hohes Maß an visueller Glaubwürdigkeit noch an Kreativität.

Foto mit KI-Werk kombinieren

Nun könnte man ja auch auf die Idee kommen, das reale Foto eines Menschen mit einer KI-Porträtkreation zu verschmelzen.

Was dabei herauskommt, erinnert aber weder an den Charme der KI-Kreation, noch ist der fotografierte Mensch wiedererkennbar.

Erst beim Spiel mit Gewichtungen (hier: 1:7 für das KI-Bild) kommen interessantere Ergebnisse zustande.

Ein letzter Versuch: KI Werke kombinieren

Bisher fielen die Ergebnisse dieser Funktion – sagen wir es diplomatisch – eher dürftig aus. Nichts womit man so einen Artikel attraktiv bebildern könnte.

Also habe ich zwei an sich schon ganz ansehnliche KI-Motive kombiniert und mich für ein 3:2-Format entschieden. Hier funktioniert die übliche Eingabe des Seitenverhältnisses nicht, sondern man muss sich zwischen „Square“, „Portrait“ und „Landscape“ entscheiden.

Fazit

Die Funktion Image Blending ist nicht sonderlich für zielgerichtetes Arbeiten geeignet, sondern bestenfalls als zusätzliche Option nützlich, wenn man eher zufällige Motivkombinationen testen möchte.