Schärfentiefe – ein letzter Versuch im Guten

Wir leben, so liest man, im postfaktischen Zeitalter, aber außerhalb der Politik sollte es doch klar sein, wie sich die Dinge verhalten. Warum also muss man sich dann immer noch über die Schärfentiefe streiten?

Ich kann es schon nicht mehr zählen, wie oft ich diese und ähnliche Diskussionen geführt habe, aber jüngst ging es im Fuji-Forum wieder einmal darum, was die Schärfentiefe bestimmt. Ein Teilnehmer behauptete hartnäckig, bei Kameras mit größerem Sensor würde sich keine geringere Schärfentiefe einstellen.

Man kann in solchen Fällen auf die bekannten Formeln verweisen, aber die Formeln sind wenig anschaulich und werden Zweifler kaum überzeugen. Gehen wir die Sache also systematisch und ganz ohne höhere Mathematik an. (Nebenbeibemerkt: Obwohl Mathematik damals nicht meine Stärke war und ich über meine Abi-Arbeit in Mathe kein weiteres Wort verlieren möchte, habe ich doch seinerzeit mehr Mathematik gelernt, als ich in meinem ganzen Leben gebraucht habe.)

Das eigentliche Geheimnis der Schärfentiefe ist, dass es sie nicht gibt. Ein Objektiv bildet nur Motive in einer einzigen Entfernung scharf ab, nämlich der Entfernung, auf die es fokussiert ist. Allerdings ist der Übergang zwischen Schärfe und Unschärfe graduell und eine geringe Unschärfe können wir gar nicht erkennen. Wenn wir also die Schärfentiefe bestimmen wollen, müssen wir uns erstens fragen, welches Ausmaß von Unschärfe überhaupt als Unschärfe erkennbar ist, und dann berechnen, in welchen Entfernungen Motive noch so scharf abgebildet werden, dass uns deren Unschärfe unbemerkt bleibt.

Die erste Frage lässt sich nicht absolut beantworten. Aus großer Entfernung erscheint so ziemlich jeden Bild scharf; treten wir dagegen nahe heran und zücken eine Lupe, wird kaum noch ein Detail scharf erscheinen. Üblicherweise setzt man daher voraus, dass man Bilder aus einem typischen Betrachtungsabstand anschaut, in dem man das Bild gerade noch vollständig beurteilen kann. Dieser Abstand hängt von der Bildgröße ab und entspricht annähernd der Bilddiagonalen. Berücksichtigt man nun noch das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges, so muss man die allenfalls noch akzeptable Unschärfe als 1/3000 der Bilddiagonale definieren. Traditionell geht man von 1/1500 der Bilddiagonalen aus, was allerdings aus der Auflösung des damals verfügbaren Filmmaterials geschuldet ist.

Was passiert nun also, wenn wir einen größeren Sensor verwenden? Fangen wir mit einem Objektiv einer bestimmten Brennweite und einer Kamera mit einer bestimmten Sensorgröße an. Nehmen wir an, die Sensorgröße wäre APS-C, die Brennweite 35 mm und die Blende 2,0, und damit stellt sich eine bestimmte Schärfentiefe ein (Sie können meinen Schärfentiefenrechner benutzen, um diese zu berechnen).

Vergrößern wir nun in einem ersten Schritt den Sensor – etwa auf das Kleinbildformat. Das Bild eines größeren Sensors muss weniger stark vergrößert werden, und auch die Unschärfe wird damit geringer vergrößert; das Bild wirkt damit schärfer und die Schärfentiefe steigt. Man kann es sich auch so erklären, dass die maximal akzeptable Unschärfe ein Bruchteil der Sensordiagonale ist (sei es 1/1500 oder 1/3000 der Sensordiagonalen), und ein größerer Sensor lässt mehr Unschärfe zu.

Der größere Sensor erfasst allerdings ein größeres Bildfeld und wenn wir den Bildwinkel gleich bleiben lassen wollen, müssen wir die Brennweite des Objektivs – das wir uns als Zoom vorstellen können – verlängern. Der Übergang von APS-C zu Kleinbild erfordert eine Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,5. Die längere Brennweite führt zu einer stärkeren Vergrößerung, die die geringere Vergrößerung des Sensorbildes exakt kompensiert. Betrachten wir den größeren Sensor zusammen mit der verlängerten Brennweite, so ändert sich gar nichts; die Schärfentiefe bleibt gleich.

Während wir nun aber die Brennweite verlängert haben, blieb die Blendenöffnung dieselbe. Die Blendenzahl ist die Brennweite, geteilt durch die Eintrittspupille, also die effektive Öffnung, und wenn man die Brennweite verlängert, muss man auch die Eintrittspupille und damit die Blendenöffnung vergrößert, damit die Blendenzahl dieselbe bleibt.

Es ist daher die größere Blende, die im Endeffekt zu einer geringeren Schärfentiefe von Kameras mit größerem Sensor führt. Hält man dagegen statt der Blendenzahl die Eintrittspupille konstant, gibt es tatsächlich keinen Unterschied zwischen Kameras mit unterschiedlich großem Sensor. Wer auf APS-C statt Kleinbild setzt, muss lediglich eine um den Faktor 1,5 kleinere Blende wählen, um dieselbe Schärfentiefe zu erzielen.

Das Aufblenden hat eine natürliche Grenze; eine größere Blende als 0,5 ist physikalisch unmöglich und schon 1,0 so anspruchsvoll, dass solche Objektive recht kostspielig sind. Wenn man nach der geringstmöglichen Schärfentiefe strebt, ist ein APS-C-System daher schneller aus dem Rennen als ein Kleinbildsystem. Die Praxis sieht jedoch ein bisschen anders aus. Für Sensoren mit den Formaten FourThirds, APS-C und Kleinbild gibt es Objektive ähnlicher Lichtstärken und die Kameras mit größerem Sensor können insofern Vorteile geltend machen, wenn es um die geringste Schärfentiefe geht. Schon im Kleinbildbereich erzielt man aber so geringe Schärfentiefen, dass es sich kaum lohnt, diese noch weiter zu verringern; APS-C reicht bereits für die meisten praktischen Belange aus. Im Mittelformat findet man daher kaum Objektive mit extrem großen Lichtstärken.

Generell gilt, dass sich die Abbildungsqualität eines Objektivs um so leichter optimieren lässt, je größer dessen Öffnungsverhältnis ist. Wenn man zum Ausgleich eines größeren Sensors zwar die Brennweite verlängert, die Eintrittspupille aber unverändert lässt, erreicht gleich viel Licht den Sensor, aber die Abbildungsleistung des Objektivs wird verbessert. Das ist die Strategie der Mittelformathersteller, die weniger extrem lichtstarke Objektive als solche mit einer hohen Korrektur produzieren.