Voigtländer 55mm / 1:1,2 Nokton SLIIs – manuelles Standardobjektiv für analoge und digitale Nikon-Spiegelreflexkameras

Voigtländer kündigt mit dem 55mm / 1:1,2 Nokton SLIIs schwarz ein lichtstarkes Standardobjektiv mit manuellem Fokus an, das für Spiegelreflexkameras entwickelt wurde. Sein Design erinnert an Objektive der Sechzigerjahre, im Inneren steckt allerdings aktuelle und moderne Technik. Ein Prozessor (kompatibel mit Nikon Ai-S) sorgt für die Kommunikation mit dem Kamerabody. Die optische Konstruktion besteht aus sieben sphärischen Elementen in sechs Gruppen. Voigtländer verspricht bei Offenblende einen sanften Bokeh-Effekt und zugleich eine außerordentlich hohe Schärfe über das gesamte Bild und den gesamten Blendenbereich hinweg. Der Fokusring verfügt über einen großen Fingergriff, der Blendenring wurde mit einem gerändelten Lauf versehen, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45 cm. Das Objektiv hat ein schwarzes Gehäuse im Vintage-Look.



Dank der Ausstattung mit einem Ai-Koppler kann das Voigtländer 55mm F1.2 Nokton SLIIs mit einer Vielzahl von Kameragehäusen verwendet werden, von analogen SLR-Kameras bis hin zu den neuesten digitalen SLRs.



Das Voigtländer 55mm / 1:1,2 Nokton SLIIs ist voraussichtlich ab Ende Mai für 649 Euro erhältlich. Vorbestellungen sind im Fachhandel ab sofort möglich. Optional bietet Voigtländer die Gegenlichtblende LH-55s für 69 Euro an, die nicht im Preis des Objektivs enthalten ist.

Technische Daten

Brennweite 55 mm Anschluss Nikon Ai-S Bajonett (SLII-s) Lichtstärke 1:1,2 Kleinste Blende F 16 Optischer Aufbau 7 Linsen in 6 Gruppen Bildwinkel 43,0° Blendenlamellen 9 Mindestentfernung 0,45 m Filtergröße Ø 52 mm Maximaler Durchmesser 69,0 mm Gesamtlänge 48,1 mm Gewicht 365 g Farbe schwarz Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel, Rückdeckel Optionales Zubehör Gegenlichtblende LH-55s Artikelnummer 116706 EAN 4002451006699