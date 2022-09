ViewSonic ColorPro VP2786-4K – 27-Zoll-Display für Bild- und Vidobearbeitung

ViewSonic stellt mit dem ColorPro VP2786-4K ​​sein neues Spitzenmodell für die Bild- und Videobearbeitung vor. Der 27-Zoll-Monitor im 16:9-Format bietet UHD-Auflösung und stellt 3840 x 2160 Bildpunkte dar. Das Farbspektrum des Panels deckt 98 % des DCI-P3-, 100% des sRGB- und 100% des Adobe RGB-Farbraums ab. Der Monitor ist zudem Pantone-validiert und unterstützt HDR10.

Das Display verfügt über zwei HDMI (2.0)-Eingänge, einen DisplayPort (1.4)-Eingang sowie einen USB-C-Port mit 90 Watt Leistung für externe Stromversorgung. Außerdem bietet der VP2786-4K einen USB-Hub (1 up, 4 down) mit USB 3.2 sowie einen Micro-USB-Anschluss und einen 3,5mm-Audio-Ausgang. Darüber hinaus ist der Bildschirm zwei 3-Watt-Stereolautsprechern ausgestattet. Das Display lässt sich neigen, um die vertikale Achse drehen, vom Quer- ins Hochformat drehen und in der Höhe verstellen.

Für die Hardware-Kalibrierung und die Steuerung bestimmter Funktionen wird das „ColorPro Wheel“ mitgeliefert. Es beinhaltet einen Sensor, der es ermöglicht, die Monitorfarben zu messen und das Gerät in Verbindung mit der hauseigenen Software Colorbration+ zu kalibrieren. Zugleich ist es ein Eingabegerät mit Dreh- und Klickfunktion, das die Bedienung von Photoshop, Capture One Pro und anderer kompatibler Anwendungen vereinfachen soll. Beispielsweise kann mit dem Drehrad des ColorPro Wheel die Pinselgröße verstellt oder die Bildansicht gezoomt werden. Zudem lassen sich Anzeigeparameter wie Helligkeit, Kontrast und mehr einstellen.

Das in die Rückseite integrierte Backstage Light sorgt bei Dunkelkammerbedingungen für Beleuchtung der Monitorumfelds. Anwender können zwischen weißem, warmweißem und gelbem Licht wählen.

Viewsonic gewährt fünf Jahre Garantie auf den Monitor. Diese umfasst auch die Zusicherung, dass das Panel frei von Pixelfehlern ist (VP Zero Error Pixel Policy).

Der ViewSonic ColorPro VP2786-4K ist ab Oktober 2022 für 1469 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Viewsonic.