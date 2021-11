NIKKOR Z 28 MM 1:2,8 – kleinstes Objektiv der Nikon-Z-Familie

Nikons Angebot an Objektiven für die spiegellosen Kameras der Z-Familie wird demnächst um das bislang kleinste und leichteste Weitwinkelobjektiv ergänzt. Das NIKKOR Z 28 MM 1:2,8 ist 43 Millimeter lang, wiegt nur etwa 155 Gramm und bietet eine Naheinstelldistanz von 19 Zentimetern. Das Vollformatobjektiv kann auch an Kameras mit DX-Sensor genutzt werden, wobei der Bildausschnitt dem eines 42-Millimeter-Objektivs entspricht. Es verfügt über einen leise arbeitenden Schrittmotor und eignet sich dank minimiertem Fokus Breathing auch für Videoaufnahmen, weil der der Bildwinkel beim Fokussieren konstant bleibt. Zur Ausstattung gehört ein multifunktionaler Einstellring, an dem sich wahlweise Fokus, Blende, Belichtungskorrektur oder ISO-Wert einstellen lassen. Außerdem ist das Objektivgehäuse gegen Staub und Wasser abgedichtet.

Das NIKKOR Z 28 mm 1:2,8 soll ab Mitte Dezember 2021 für 279 Euro (UVP) erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

Technische Daten NIKKOR Z 28 MM 1:2,8

Typ Nikon-Z-Bajonett Format FX-Format Brennweite 28 mm Lichtstärke 1:2,8 Kleinste Blende 16 Optischer Aufbau 9 Linsen in 8 Gruppen (einschließlich 2 asphärische Linsen) Bildwinkel FX-Format: 75°, DX-Format: 53° Fokussiersystem Innenfokussierung Naheinstellgrenze 0,19 m ab Sensorebene Maximaler Abbildungsmaßstab 1:5 Anzahl der Blendenlamellen 7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen) Blendenbereich 1:2,8 bis 1:16 Filterdurchmesser 52 mm (P = 0,75 mm) Durchmesser × Länge (ab Objektivanschluss) ca. 70 mm (maximaler Durchmesser) × 43 mm (ab Bajonettauflage bis Vorderkante Objektiv) Gewicht ca. 155 g Autofokus Ja Innenfokussierung Ja Fokussierung Autofokus, manueller Fokus Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel LC-52B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel)

¹ Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden. Nikon behält sich das Recht vor, Erscheinungsbild und Spezifikationen dieses Produkts jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.