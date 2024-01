Vintage-Objektiv für Leica M: Voigtländer Nokton 28mm/1:1,5

Voigtländer präsentiert mit dem Nokton 28mm/1:1,5 ein kompaktes asphärisches Weitwinkelobjektiv für Leica M in einer Aluminium- und einer Messing-Version. Das aus Aluminium gefertigte Modell wiegt 250 Gramm und ist mit mattschwarzer Lackierung oder silberner Oberfläche erhältlich. Die Messingvariante soll aufgrund ihres höheren Gewichts von 330 Gramm haptisch hochwertiger wirken und wird sowohl mit schwarzer als auch mit silberner Lackierung angeboten. Das Messingobjektiv wird zudem mit einem aus Metall gefertigten Fokussierstab geliefert, der in der Fingermulde eingeschraubt werden kann. Dadurch lässt sich die Zonenfokussierung durch den Winkel des Stabes noch intuitiver einstellen. Beispielsweise beträgt die eingestellte Entfernung etwa 1 Meter, wenn er in die 6-Uhr-Position gedreht wird.

Das optische System des Nokton 28mm/1:1,5 umfasst 10 Elemente in acht Gruppen, darunter zwei asphärische Linsenelemente auf beiden Seiten. Laut Hersteller ist selbst bei einer Blende von F1.5 eine hervorragende optische Leistung mit einer hohen Schärfe bis in die Randbereiche gegeben. Die 12 Blendenlamellen sorgen für einen sanften Schärfeverlauf. Die Naheinstellgrenze des manuellen Objektivs liegt bei 50 cm.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Ausführung Typ I (Aluminiumgehäuse) liegt bei 1049 Euro, der Typ II des Objektivs (Messinggehäuse) ist 100 Euro teurer. Für die Gegenlichtblende LH-6 werden noch einmal 79 Euro fällig.

Das NOKTON 28mm F1.5 asphärisch ist bei autorisierten Voigtländer-Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Voigtländer.

Technische Daten Voigtländer NOKTON 28mm F1.5 asphärisch