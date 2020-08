Neue Blitzgeräte AD1200Pro und AD300Pro von Godox

Send an email

Blitzkopf AD1200Pro mit Bowens-Bajonett

Der Zubehöranbieter Godox erweitert das Angebot um die Blitzgeräte AD1200Pro und AD300Pro. Beide lassen sich drahtlos steuern (über das Godox 2.4G Wireless X System) und sind mit den sieben wichtigsten Kameramarken mit TTL-Autoblitzsystem kompatibel. Der knapp 1800 Euro teure AD1200Pro mit 1200 W Leistung und HSS-Support ist für den Studio- und Outdoor-Einsatz konzipiert, während der AD300Pro mit 300 W zum Preis von knapp 580 Euro sich vor allem für den mobilen Einsatz eignet.

AD300Pro

AD1200Pro

Langenzenn, 06.08.20: Seit Anfang des Jahres ist der Zubehörspezialist Vertriebspartner von Godox. Jetzt kommen zwei neue Blitzgeräte auf den Markt, die für das Fotografieren im Studio und beim Outdoor-Einsatz noch mehr Möglichkeiten eröffnen.

AD1200Pro und AD300Pro – so heißen die beiden neuen Blitzgeräte aus dem Hause Godox. Beide zeichnen sich durch ihre hohe Funktionalität und Qualität aus. Dabei hat Godox den Fokus vor allem auf die Leistung, aber auch auf eine kompakte Bauweise gelegt, damit die Blitzgeräte auch für den Einsatz unterwegs geeignet sind.

Das AD1200Pro wurde für den Studio- und Outdoor-Einsatz konzipiert und bildet die perfekte Kombination von Leistung und Transportfähigkeit. Das Godox 2.4G Wireless X System zur Steuerung des Blitzes ist kompatibel zu den sieben wichtigsten Kameramarken mit TTL-Autoblitzsystem. Mittels HSS kann die Bewegung eingefroren sowie Kurzvideos erstellt werden. Das Sonnen- oder Umgebungslicht kann dank hervorragender Leistung überstrahlt werden, so dass noch bessere Ergebnisse erzielt werden. Die Helligkeit lässt sich in 0,1-Schritten von 1/256 bis 1 einstellen. Eine schnelle Blitzfolge von 0,001 bis 2 Sekunden sowie die kurze Blitzdauer von bis zu 1/10860 Sekunde ergänzen die Funktionalität. Der WB1200H-Akku mit 36V/5200 mAh reicht, um bis zu 4.000 Blitze auszulösen.

Zwei 3,5 mm Synchron-Buchsen verhindern Interferenzen und sorgen für eine verzögerungsfreie Synchronisationszeit. Der leichte Blitzkopf des AD1200Pro verfügt über ein Bowens-Bajonett; an ihn können alle verfügbaren Godox- Wandler (Lichtformer bzw. Zubehör) montiert werden. Der stabile Farbtemperaturmodus (+/- 75k) mit der genauen Farbtemperatur im gesamten Leistungsbereich spart Zeit in der Nachbearbeitung. Das stufenlos dimmbare 40W Einstelllicht sorgt für eine klare Vorschau. Ein hervorragendes Kühlsystem rundet den Funktionsumfang ab.

Zum Lieferumfang des AD1200Pro gehören der Blitzkopf, Power Pack, Ladegerät, Akku, Kabel, ein Reflektor, eine Abdeckung für die Lampe sowie ein Trolley und eine Transporttasche. Weiteres Zubehör ist außerdem verfügbar.

Das AD300Pro zielt speziell auf den Einsatz im Freien ab – was sich nicht zuletzt durch die kleine Größe und das geringe Gewicht (1,25 kg mit Akku) zeigt. Trotzdem bringt es eine hohe Leistung und bis zu 320 Blitze mit einer Akkuladung. Der aufladbare Lithium-Akku lädt in weniger als 2,5 Stunden auf, was besonders unterwegs den Komfort entscheidend erhöht. Die Steuerung des Blitzgerätes kann entweder funkgestützt mit dem 2.4G X System von Godox geschehen oder über das kontrastreiche VA-Display. Das AD300Pro verfügt über ein dimmbares Bi-Color LED-Einstelllicht und ein 12W Dauerlicht für Kurzvideos sowie einen integrierten Reflektor. Es ist mit sieben führenden Kameramarken kompatibel und hat einen Anschluss für alle Godox-Wandler. Die AD-E2-Halterung ermöglicht die stufenlose Einstellung des Winkels.

Der Lieferumfang des AD300Pro enthält neben dem Blitzgerät selbst eine Blitzröhre, Kabel, Akku und Reflektor, ein Ladegerät, einen Lampendeckel, die AD-E2-Halterung sowie eine Tasche für den sicheren und komfortablen Transport.

Features des AD1200Pro:

• geeignet für den Studio- und Outdoor-Einsatz

• Steuerung über Godox 2.4G Wireless X System

• kompatibel zu den 7 wichtigsten Kameramarken mit TTL-Autoblitzsystem

• HSS: Bewegungen einfrieren, Sonnen- und Umgebungslicht überstrahlen

• Helligkeit in 0,1 Schritten einstellbar von 1/256 bis 1

• schnelle Blitzfolge und kurze Blitzdauer möglich

• 2 x 3,5 mm Synchronbuchsen

• WB1200H Akku mit 36V/5200 mAh

• Bowens-Bajonett

Features des AD300Pro:

• geeignet für den Outdoor-Einsatz

• Steuerung über Godox 2.4G Wireless X System

• kompatibel zu den 7 wichtigsten Kameramarken mit TTL-Autoblitzsystem

• dimmbares Bi-Color LED-Einstelllicht

• bis zu 320 Blitze mit einer Akkuladung

• Akku lädt in unter 2,5 Stunden auf

• AD-E2-Halterung

• Integrierter Reflektor