Godox VLII-Serie mit aktualisierter 2.4-GHz-Funk- und Bluetooth-Steuerung

Godox präsentiert verbesserte Versionen der VL-LED-Serie. Die Godox VL150II, VL200II und VL300II LED sind jetzt dank der aktualisierten 2.4-GHz-Funk- und Bluetooth-Steuerung über die Godox Light APP und den RC-A6-Fernauslöser in das Godox-Steuerungssystem integrierbar. Alle Leuchten bieten einen CRl-Wert von 96+ und einen TLCI-Wert von 96+. Die stärkste unter ihnen liefert mit Reflektor eine Helligkeit von bis zu 90000 Lux in 1m Entfernung. Die VLII-Serie kann entweder am normalen Stromnetz oder mit Gleichstrom über einen V-Mount-Akku betrieben werden. Die Godox VL150II kostet 500 Euro, die VL200II 670 Euro und die Godox VL300II 890 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pressemitteilung von Transcontinenta Godox VL150II, VL200II & VL300II LED Lights Die brandneuen Godox VL150II, VL200II & VL300II LED Lights haben alle außergewöhnlichen Eigenschaften der VL-Serie übernommen, einschließlich der stabilen und leistungsstarken Ausleuchtung, der präzisen Farbwiedergabe, des hervorragenden Kühlsystems usw.. Mit der neuen 2.4-GHz-Funk- und Bluetooth-Steuerung und den eingebauten Effekten ermöglicht die VLII – Serie effizient und professionell mehr kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Aktualisiertes Kontrollsystem für die Beleuchtung – Mit der aktualisierten integrierten 2.4G-Funk- und Bluetooth-Funktion lässt sich die VLII – Serie über die Godox Light APP und den RC-A6-Fernauslöser perfekt in das Godox-Steuerungssystem integrieren.

Starke Leistung – Die VLII – Serie verfügt über eine leistungsstarke und stabile Konstruktion. Die VL30OII liefert mit dem mitgelieferten Reflektor eine Helligkeit von bis zu 90.000 Lux in 1m Entfernung, und auch die anderen Leuchten erzeugen eine beeindruckende Helligkeit.

FX-Effekte – Die VL150II, VL200II & VL300II sind mit Effekten wie “Blitz”, “Sturm”, “Glühbirne kaputt” und “TV” ausgestattet.

Kompakt und leicht – Die VLII – Serie zeichnet sich durch ein sehr kompaktes und leichtes Design des Gehäuses und des Steuergeräts aus.

Kühl und leise – Der sehr leise Lüfter in Kombination mit dem fortschrittlichen “air outlet design” sorgt dafür, dass das VL150II, das VL200II & das VL300II während der Aufnahmen die beste Leistung erbringt und gleichzeitig absolut leise ist.

Überall mit Strom versorgt – Die VLII – Serie kann entweder mit Wechselstrom (netzgebunden) oder mit Gleichstrom über einen V-Mount-Akku betrieben werden, so dass kreative Ideen überall und jederzeit umgesetzt werden können.

Präzise Farbtreue – Die VLII – Serie hält auch bei der Farbwiedergabe einen hohen Standard ein. Mit einem CRl-Wert von 96+ und einem TLCI-Wert von 96+ sorgen sie für natürliche und originalgetreue Farben bei jeder Anwendung.

360° drehbare Halterung – Die U-förmige Halterung ermöglicht eine 360°-Drehung des Gehäuses, wenn sie an einem Stativ befestigt ist, oder eine 340°-Drehung, wenn sie von einer Traverse herabhängt, sodass sie für alle komplexen Lichteinstellungen am Set geeignet ist.

Möglichkeiten der Formgebung – Ausgestattet mit der universellen Bownes-Halterung, sind die VL150II, VL200II & VL300II kompatibel mit verschiedenen Lichtformern wie Godox Spotlight Attachment, Fresnel-Linsen, Quick-Release-Softboxen der QR-Serie etc. kompatibel und eröffnen so unbegrenzte kreative Möglichkeiten für den Anwender. Verfügbarkeit und unverbindlicher Preisempfehlung Die VL150II, VL200II & VL300II sind ab sofort im Handel erhältlich zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen: Godox VL150II – 499,99 Euro, Godox VL200II – 669,99 Euro und für das Godox VL300II – 889,99 Euro.