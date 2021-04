FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR – Lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für Kameras der X-Serie

Fujifilm kündigt für Ende Mai 2021 ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für Kameras der X-Serie an. Das FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR ist kompakt und 370 Gramm leicht sowie wetterfest abgedichtet. Seine Brennweite von 18 Millimetern entspricht – umgerechnet auf das Kleinbildformat – 27 Millimeter. Der optische Aufbau des XF18mmF1.4 umfasst 15 Elemente in neun Gruppen, darunter drei asphärische Linsen und ein ED-Element zur Minimierung optischer Abbildungsfehler. Der von einem Linearmotor angetriebene Autofokus arbeitet laut Fujifilm nahezu geräuschlos und stellt ab der Mindestdistanz von 20 Zentimetern (ab Sensorebene) in nur 0,04 Sekunden scharf.

Technische Daten

Optischer Aufbau 15 Elemente in 9 Gruppen (inkl. 3 asphärische Linsen und 1 ED-Linse) Brennweite (äquivalent zu 35mm Kleinbild) f=18mm (27mm) Bildwinkel 76,5° Größte Blende F1.4 Kleinste Blende F16 Anzahl der Blendenlamellen 9 (annähernd runde Blendenöffnung) Blendenstufen 22 Stufen in 1/3 EV Fokusbereich 0,20m – ∞ Maximaler Abbildungsmaßstab 0,15x Maximaler Durchmesser x Länge Φ68,8mm x 75,6mm Gewicht (ohne Objektivdeckel und Sonnenblende) 370 Gramm Filterdurchmesser 62mm Lieferumfang Wechselobjektiv XF18mmF1.4 R LM WR, hinterer Objektivdeckel RLCP-001, vorderer Objektivdeckel FLCP-62, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung

Pressemitteilung

Vielseitig und lichtstark – Das neue FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR

Kleve, 15. April 2021. Das neue FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR verfügt über eine Brennweite von 18 mm (äquivalent zu 27 mm KB), bietet eine hohe Lichtstärke von F1.4 und eignet sich für verschiedenste fotografische Situationen.

Bei einer Länge von 7,56 cm und einem Gewicht von nur 370 g hat das XF18mmF1.4 eine Filtergröße von 62 mm und eine minimale Fokusentfernung von 20 cm (Distanz vom Sensor bis zum Objekt). Dies macht es zu einem vielseitig einsetzbaren Objektiv, von der Landschafts- und Städtefotografie bis hin zur Porträt- und Hochzeitsfotografie. Zusätzliche Flexibilität bei schwierigen Lichtbedingungen bietet die hohe Lichtstärke von F1.4, die außerdem Aufnahmen mit einem außergewöhnlich schönen Bokeh ermöglicht.

Das FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR entspricht exakt der Philosophie der FUJIFILM X Serie, leichte und kompakte Kameras und Objektive mit einer brillanten Bildqualität zu entwickeln. Es bietet eine hervorragende optische Leistung, ohne schwer oder sperrig zu sein. Insgesamt umfasst das Line-up der X Serie nun 39 Objektive.

Das FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR ist ab Ende Mai zu einem Preis von 999,- Euro (UVP) erhältlich.

Außergewöhnliche Performance

Der optische Aufbau des XF18mmF1.4 umfasst 15 Elemente in neun Gruppen, darunter drei asphärische Linsen und ein ED-Element zur Minimierung optischer Abbildungsfehler. Dies bedeutet, dass die feinsten Details eines Bildes mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Schärfe wiedergegeben werden.

Die sechs Linsenelemente der Fokusgruppe bewegen sich gemeinsam, um Aberrationsschwankungen, die durch das Fokussieren verursacht werden können, zu reduzieren. Hierdurch wird eine gleichmäßige Schärfe an jeder Fokusposition des Objektivs erzielt.

Schneller, genauer und nahezu geräuschloser Autofokus

Das XF18mmF1.4 verwendet ein internes Autofokus-System, das von einem leistungsstarken Linearmotor angetrieben wird, um einen schnellen, genauen und nahezu geräuschlosen Autofokus zu ermöglichen. Von der minimalen Objektentfernung (MOD) des Objektivs von 20 cm bis unendlich bewegt sich die Fokusgruppe der Linsenelemente insgesamt nur 2,5 mm. Dies bedeutet, dass der Fokus in nur 0,04 Sekunden*1 scharf stellt.

Für eine präzise Steuerung beim manuellen Fokussieren wurden die Komponenten des manuellen Fokusrings speziell so konstruiert, dass sie präzise reagieren, insbesondere wenn der Fokusring leicht bewegt wird.

Wetterbeständig

Auch für den Einsatz bei schlechter Witterung und bei widrigen Bedingungen ist das XF18mmF1.4 bestens geeignet. Das Metallgehäuse ist an acht Stellen abgedichtet. Dadurch ist das Innere des Objektivs vor Spritzwasser und Staub geschützt und seine Einsatzbereitschaft bei Kälte bis minus 10 Grad Celsius gewährleistet.

Eine Sperrfunktion ermöglicht es, den Blendenring auf der „Auto“-Position zu sichern, um ein versehentliches Verstellen beim Fotografieren zu verhindern.

Optionales Zubehör

Als optionales Zubehör für das FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR ist die rechteckige Aluminium-Gegenlichtblende LH-XF18 verfügbar.

*1 Bei Verwendung der FUJIFILM X-T4 im Hochleistungsmodus mit aktivem Phasendetektions-AF, FUJIFILM Messung gemäß den CIPA-Richtlinien.

Aluminium-Gegenlichtblende LH-XF18