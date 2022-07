Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM – Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras

Canon kündigt für den Herbst ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für Landschafts- und Reisefotografie sowie Vlogging an. Das Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM ist mit einem optischen 5,5-Stufen-Bildstabilisator ausgestattet, der längere Belichtungszeiten und ruhige Videoaufnahmen aus der freien Hand ermöglichen soll. In Verbindung mit einer EOS R Kamera mit kamerainternem Bildstabilisator (IBIS) werden laut Canon sieben Belichtungsstufen kompensiert.

Das RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM wiegt nur rund 390 Gramm und hat die kompakten Abmessungen von 76,6 x 88,8 Millimetern. Es ist mit einem sehr leisen STM-Fokussiermotor ausgestattet und bietet bei allen Brennweiten eine Naheinstelldistanz von 28 cm. Im optischen System sind 13 Linsen in 11 Gruppen verbaut.

Ein kombinierter Fokus- und Objektiv-Steuerring ermöglicht eine individuelle Steuerung der Kameraeinstellungen, ohne den Blick vom Motiv zu nehmen.

Technische Daten