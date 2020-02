PICTAnight Hamburg – Bildlizenzierung und Honorarberechnung für soziale Medien

Am 19. März richtet der Bundesverband professioneller Bildanbieter wieder eine PICTAnight aus. In der beliebten Veranstaltung geht es diesmal um die Frage, welche rechtlichen und abrechnungstechnischen Aspekte professionelle Bildanbieter bei der Vergabe von Social-Media-Lizenzen beachten müssen. Für die Abendveranstaltung, die von 19 bis 22 Uhr in Hamburg stattfindet, hat der Verband zwei Referentinnen eingeladen.

Keine Angst vor der Social-Media-Lizenz: PICTAnight Hamburg zu Bildlizenzierung und Honorarberechnung für soziale Medien

Berlin, 24.02.2020 – Nach zwei ausverkauften Abenden in München und Berlin im vergangenen Jahr darf sich nun das Hamburger Publikum auf den Doppelvortrag freuen. Die PICTAnight am 19. März 2020 widmet sich den rechtlichen und abrechnungstechnischen Hindernissen der Bildlizenzierung für soziale Netzwerke.



Soziale Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. gehören heute zu den wichtigsten Kanälen privater und kommerzieller Kommunikation. Visuelle Inhalte spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie sind die Hingucker, die Aufmerksamkeit schaffen und eine Message in Sekundenschnelle transportieren. Für professionelle Bildanbieter bietet sich damit ein lukrativer Bildanwendermarkt, zugleich aber auch ein schwer zu überblickender digitaler Rechtsraum.

Welche rechtlichen und abrechnungstechnischen Fragen müssen professionelle Bildanbieter bei der Vergabe von Social-Media-Lizenzen beachten?

In ihrem Impulsvortrag wird Rechtsanwältin Silke Kirberg über die Vereinbarkeit von Plattform-AGB mit Bildlizenzverträgen informieren und auf aktuelle Urteile zu Bildveröffentlichungen eingehen. Silke Kirberg ist Inhaberin der auf das Urheber- und Medienrecht spezialisierten Kanzlei Kirberg in Hamburg. Sie ist seit 1998 als Rechtsanwältin im Kernbereich Fotorecht tätig, seit 2007 als Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht.

Im zweiten Teil erläutert die Vorsitzende der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm), Sabine Pallaske, ein Modell zur Bewertung von Nutzungshonoraren in medienweitergebenden Plattformen. Die mfm ermittelt jährlich die marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte in Deutschland und gibt diese unter dem Titel „Bildhonorare“ heraus. Sabine Pallaske ist diplomierte Fotodesignerin und kennt das Bildlizenzgeschäft in all seinen Facetten aus 20-jähriger Erfahrung als Inhaberin und Geschäftsführerin der Bildagentur F1online. Nach Masterstudium Medienrecht und dem Ausscheiden aus der Bildagentur bietet sie mit „Bildgerecht“ Coaching, Workshops, Seminare und weitere Dienstleistungen rund um den Einsatz von visuellem Content an.

Im Anschluss an den Vortrag können sich die Teilnehmer bei Fingerfood und Drinks dem Informationsaustausch und Networking widmen.

Der Eintritt zur PICTAnight kostet für BVPA-Mitglieder 59,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 79,00 EUR, jeweils zzgl. MwSt., und beinhaltet neben dem Vortrag ein Buffet inkl. Begrüßungsgetränk.

Anmeldungen bitte bis spätestens 12.03.2020 an folgende E-Mail-Adresse: info@bvpa.org.



Kurz zusammengefasst:

Was? PICTAnight zur Bildlizenzierung und Honorarberechnung für soziale Medien

Wann? 19. März 2020, 19 bis ca. 22 Uhr

Wo? Hamburg – Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

