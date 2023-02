mfm-Bildhonorare 2023 für die Honorarkalkulation erschienen

Die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm), ein Arbeitskreis des Bundesverbandes professioneller Bildanbieter (BVPA), ermittelt jährlich die aktuellen Honorare für Fotonutzungen in Deutschland durch eine bundesweite Erhebung und veröffentlicht diese in der Broschüre „Bildhonorare“. Im dem Arbeitskreis, der sich regelmäßig in Roundtable-Sitzungen austauscht, sind korporative Verbände wie DJV, FREELENS, dju/ver.di, BFF, AGD, DGPh, BVAF, CV und BVK vertreten. Die Publikation soll Agenturen, Fotografen, Verlage, Kanzleien und alle, die Bildhonorare kalkulieren müssen, mit detaillierten Informationen über marktübliche Vergütungen für verschiedene Bereiche der Bildnutzung unterstützen. Darüber hinaus bildet die mfm-Bildhonorare auszugsweise weitere Vergütungssysteme und Tarifverträge ab, beispielsweise zu Auftragsproduktionen.

Ab sofort ist die neue Ausgabe mfm-Bildhonorare 2023 sowohl in der Print-Version als auch im E-Paper-Format für mobile Endgeräte oder den Desktop im Shop des Bundesverbandes professioneller Bildanbieter (BVPA) erhältlich. Die Printausgabe kostet 29,80 Euro zzgl. Versandkosten. Für mobile iOS-/Android-Geräte und für die Betrachtung im Webbrowser gibt es das Digital-Paket zum Preis von 38 Euro, die direkt über die App Stores erworben werden kann.