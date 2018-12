Adobe Stock #VisualTrendsRemix – Teil 6: Berührung und Haptik

Im letzten #VisualTrendsRemix dieses Jahres geht es um Bildinhalte, die einen starken Bezug zu unserem Tastsinn haben. Die zweimonatliche Trendprognose von Adobe Stock soll Marken und Künstler darüber informieren, welche Themen die Menschen bewegen, die Gesellschaft und die Bildsprache prägen und für die Konsumenten von Interesse sind.

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, versuchen wir meist, innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen. In dieser Zeit kümmern wir uns verstärkt um Menschen, die uns wichtig sind, lassen das Jahr Revue passieren und besinnen uns auf das Wesentliche. Wir halten auch inne, um mit allen Sinnen zu genießen. Da uns dies im oft durchgetakteten, von zunehmender Digitalisierung geprägten Alltag immer schwerer fällt, sehnen wir uns nach analogen, sinnlichen Erlebnissen in der realen Welt, sei es durch zwischenmenschlichen Kontakt oder den Umgang mit angenehmen Materialien. Adobe Stock beleuchtet genau diese Sehnsucht mit dem aktuellen Visual Trend „Berührung und Haptik“. Weitere Anregungen dazu liefert die Illustratorin und Grafikdesignerin Lilly Friedeberg mit ihrem #VisualTrendsRemix.

Illustration meets Packaging

Im Rahmen Ihres Remix interpretiert Lilly in ihrem eigenen Stil, was die Rückbesinnung auf den Tastsinn für sie bedeutet und erläutert ihren kreativen Prozess in einem spannenden Tutorial.

Lilly hat Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration in Düsseldorf und Berlin studiert. Zu Beginn dieses Jahres gründete sie mit einer Freundin das Design-Studio B.O.B., wo sie sich hauptsächlich mit Illustration und Verpackungsdesign beschäftigt. Indem sie beides miteinander verbindet, kreiert Sie hochwertige Verpackungen, die alles andere als langweilig aussehen. Um ihr Design noch greifbarer zu machen, übernehmen Lilly und ihr Team gleichzeitig auch oft das Set-Design bei Produkt-Shootings.

Illustration meets Fotografie – Lillys #VisualTrendsRemix

Für den aktuellen #VisualTrendsRemix stellte sich Lilly der gleichen Herausforderung wie fünf weitere Kreative zu den bisherigen #VisualTrends. Aus den Fotos, Videos und Illustrationen der Galerie zum Thema „Berührung und Haptik“ wählte sie ein Bild, um es in ihrem eigenen Stil durch Illustration neu zu interpretieren.

Lilly entschied sich für das Bild einer jungen Frau, die durch ein Meer aus Schaum läuft. Sie fand, dass man alleine beim Betrachten den watteweichen Schaum scheinbar auf der Haut spürt und dadurch im Bild versinkt. In praktischer Hinsicht eignete sich das Bild vor allem deshalb, weil es viel Platz für Lillys Illustration bot. Wie sie dabei vorgegangen ist, erfahren Sie hier in ihrem Tutorial. Viel Spaß beim Anschauen.

Übrigens hat Adobe Stock vor kurzem die Trends für das kommende Jahr vorgestellt. Was hinter Trendnamen wie „Creative Democracy“ und „Natural Instincts“ steckt können Sie hier herausfinden.