Skylum veröffentlicht HDR-Plug-in für Luminar Neo

Skylum erweitert Luminar Neo mit einem HDR-Plug-in. Die kostenpflichtige Erweiterung ermöglicht es, Belichtungsreihen zu einem einzigen Bild zusammenzufügen, das in allen Tonwertbereichen über genügend Zeichnung verfügt. Dafür können bis zu 10 Aufnahmen einer Szene verwendet werden. Die Erweiterung eignet sich in erster Linie für Landschafts- und Architekturfotografie. Das in deutscher Sprache als „HDR Zusammenfügen“ bezeichnete HDR-Plug-in für Luminar Neo kann mit den anderen Werkzeugen der KI-basierten Raw-Software kombiniert werden.

HDR Zusammenfügen kostet 49 Euro, wer die Abo-Version von Luminar Neo nutzt erhält die Erweiterung kostenlos. Besitzer von Aurora HDR können Luminar Neo mit einem Preisnachlass kaufen und erhalten die HDR Merge-Erweiterung kostenlos dazu.

HDR Zusammenfügen kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 28. Juli erhältlich. 25 HDR-Himmel und 20 HDR-Presets gibt es als HDR-Mega-Pack gratis dazu. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Skylum. Luminar Neo ist sowohl im Microsoft Store als auch im macOS App Store erhältlich.