Skylum kündigt neue Desktop-App für Gesichtsretusche an

Skylum, das Unternehmen hinter der Bildbearbeitungssoftware Luminar, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Porträtfotografin Julia Trotti eine neue KI-App für Desktop-Computer, die Routineaufgaben in der Porträtretusche vereinfachen soll. Die Anwendung, vorläufig „Barcelona“ genannt, richtet sich sowohl an professionelle als auch an Hobby-Fotografen und soll im September 2024 erhältlich sein.

„Barcelona“ soll die Automatisierung routinemäßiger Gesichtsretuschen durch KI-basierte Werkzeuge ermöglichen, die sich wie Presets anwenden lassen. Für eine möglichst genaue Bearbeitung stehen anpassbare Maskierungswerkzeuge zur Verfügung.

Zu den Hauptfunktionen der neuen App gehören laut Ankündigung von Skylum:

Hauttönung: Ein präzises Segmentierungsmodell ermöglicht subtile Änderungen am Hautton, wie die Entfernung von Rotstichen und die Vereinheitlichung der Gesamtfarbe. Zudem bietet die App Make-up-Korrekturmöglichkeiten, einschließlich der Anwendung von Rouge, Highlights, Konturen sowie der Anpassung der Farbe von von Lippen, Brauen und anderen Elementen.

Ein präzises Segmentierungsmodell ermöglicht subtile Änderungen am Hautton, wie die Entfernung von Rotstichen und die Vereinheitlichung der Gesamtfarbe. Zudem bietet die App Make-up-Korrekturmöglichkeiten, einschließlich der Anwendung von Rouge, Highlights, Konturen sowie der Anpassung der Farbe von von Lippen, Brauen und anderen Elementen. Augenoptimierung: Diese Funktion ermöglicht das Hinzufügen von Irisreflexen, die Entfernung von Rötungen und die Anpassung der Augenform.

Diese Funktion ermöglicht das Hinzufügen von Irisreflexen, die Entfernung von Rötungen und die Anpassung der Augenform. Aufhellung der Zähne: Mit innovativen Funktionen zur Zahnaufhellung und Weißfärbung soll ein strahlendes Lächeln erzeugt werden.

Mit innovativen Funktionen zur Zahnaufhellung und Weißfärbung soll ein strahlendes Lächeln erzeugt werden. Make-up-Anwendung: Anpassbare Optionen für kreative Make-up-Stile und -Farben, die zu jedem Teint, jeder Kleidung und jedem Hintergrund passen.

Anpassbare Optionen für kreative Make-up-Stile und -Farben, die zu jedem Teint, jeder Kleidung und jedem Hintergrund passen. Bokeh-Effekte: Erzeugt Tiefenschärfe-Effekte

Erzeugt Tiefenschärfe-Effekte Körperoptimierung: Passt die Körperproportionen an, um die Körperhaltung zu korrigieren und ungünstige Winkel auszugleichen, damit die Porträtierten ins rechte Licht gerückt werden.

Einen Preis gab Skylum noch nicht bekannt. Frühbucher-Angebote sind ab 25. Juni 2024 verfügbar. Weitere Informationen und die Warteliste für einen vorzeitigen Zugang wird auf der Website von Skylum bekannt gegeben.