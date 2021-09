Skylum gibt weitere Details zu Luminar Neo bekannt

Vor knapp zwei Wochen kündigte Skylum mit Luminar Neo eine weitere Software mit KI-basierten Werkzeugen für die Bildbearbeitung an (Olaf Giermann berichtete). Im Gegensatz zu Luminar AI soll Luminar Neo mehr Leistung und weitergehende Bildbearbeitungsmöglichkeiten bieten, unter anderem durch die wieder eingeführten Ebenen, neue KI-basierte Funktionen und einen neuen, modular gestalteten Aufbau.

In Luminar Neo lassen sich jetzt mehrere Bilddateien als Ebenen in einem einzigen Bild kombinieren, einschließlich Bildern aus Raw-Dateien. Auch Dateien mit Transparenz lassen sich als Ebenen hinzufügen.

Durch KI werden in Luminar Neo die Tiefenebenen eines Bildes identifiziert (Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund). Diese Aufteilung lässt sich beispielsweise nutzen, um selektive Belichtungskorrekturen vorzunehmen, Hintergrundunschärfe hinzuzufügen oder den Hintergrund auszutauschen. Darüber hinaus bietet die Software auch eine kontextabhängige Maskierung. So kann Luminar Neo etwa beim Öffnen eines Bildes Hunderte von verschiedenen Objekten wie Himmel, Brücken oder Blumen erkennen und Masken dafür erstellen.

Luminar Neo basiert auf einer neuen Engine, die die Geschwindigkeit und Effizienz des sequenziellen Renderings mit der Flexibilität der parametrischen Bearbeitung verbindet. Beim in der Regel eingesetzten sequenziellen Rendering werden die geänderten Pixel bei jedem Bearbeitungsschritt gespeichert, bei der parametrischen Bearbeitung dagegen nur in der Vorschau angezeigt und erst nach dem Export des Bildes übernommen. Durch den hybriden Ansatz von Luminar Neo können können Werkzeuge und Effekte während der Bearbeitung selektiv entfernt und in anderer Reihenfolge angeordnet werden. Im Laufe der Zeit will Skylum neue KI-gestützte Tools und Effekte integrieren, die auf diesem neuen System basieren.

Luminar Neo wird sowohl als eigenständige Anwendung wie auch als Photoshop- und Lightroom-Plug-in im Laufe des Winters erhältlich sein. Skylum bietet aktuell Frühbucherpreise für Luminar Neo, wie auch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie ab dem Zeitpunkt der Auslieferung. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Pressemitteilung und auf den Internetseiten von Skylum.