Luminar Neo erhält Erweiterung für Panorama-Stitching

Skylum kündigt für den 20. Juli 2023 mit Panorama Stitching die 8. Erweiterung für Luminar Neo an. Diese bietet die vier verschiedenen Funktionen Pano-Stitching, HDR-Panorama, Panoramafotos aus Videomaterial sowie Objekt-/Motivkomposition.

Foto: Stewart Carroll

Mit Pano-Stiching lassen sich mehrere Raw- oder JPEG-Dateien nahtlos zu einem großen, hochauflösenden Panoramafoto zusammenfügen.

Die Einstellung HDR-Panorama ist dazu gedacht, eine Serie von Panoramafotos unterschiedlicher Belichtung zu einem einzelnen HDR-Panorama zusammenzufügen, bei dem sowohl Lichter- als auch Schattenbereiche die bestmögliche Zeichnung aufweisen.

Eine dritte Einstellung ermöglicht es, Einzelbilder aus Videos zu extrahieren und zu einem Panoramafoto zusammenzufügen.

Die vierte Einstellungsoption ist die Objekt-/Motivkomposition, mit der sich einzelne Objekte oder Motive aus Videos in einem Panoramabild besonders hervorheben lassen. Dazu isoliert die Panorama-Stitching-Erweiterung Frames aus dem Bewegtbildmaterial und kombiniert diese rund um das vom Anwender ausgewählte Motiv. Die so generierten Panoramabilder sollen dynamische Szenen aus einem Video in nur einem einzigen Foto einfangen.

Die Panorama Stitching-Erweiterung wird am 20. Juli 2023 veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden. Alle Luminar Neo Erweiterungen, einschließlich Panorama Stitching, können als Teil eines monatlichen oder jährlichen Luminar Neo Pro-Abonnements oder separat für diejenigen, die bereits eine Luminar Neo-Lifetime-Lizenz besitzen, erworben werden.

Luminar Neo ist auf der Website sowie im Microsoft Store und im Apple macOS App Store erhältlich. Eine Übersicht über die Preise und möglichen Abonnements finden Sie hier .