Adobe Max Sneak-Peek: Camera Raw kommt aufs iPad

Im Vorfeld der Adobe MAX, die vom 26. bis 28. Oktober 2021 stattfindet, präsentiert Ryan Dumlao, Senior Product Manager aus dem Adobe Photoshop Team, in einem Sneak-Peek-Video das bald für Photoshop auf dem iPad verfügbare Adobe Camera Raw.

Anwender werden damit in der Lage sein, ihre Camera Raw-Dateien von der Kamera oder dem Smartphone zu importieren und zu öffnen, Anpassungen vorzunehmen sowie die Vorteile der nicht-destruktiven Bearbeitung und der automatischen Anpassungen in Raw-Daten zu nutzen. Auf dem iPad bearbeitete Raw-Dateien können als ACR Smartobjekte in einer Photoshop-Datei gesichert und somit später in der Desktop-Version weiter optimiert werden.

Die weltweit größte Kreativkonferenz Adobe Max findet vom 26. bis 28. Oktober 2021 digital statt und ist kostenlos für alle. Hier können Sie sich anmelden.