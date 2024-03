Wettbewerb für lustige Tierfotos

©Jason Moore: »Air-Guitar-Roo«, Gewinner des „The Comedy Wildlife Photography Awards 2023“

Der Fotowettbewerb »The Comedy Wildlife Photography Awards« feiert 2024 sein 10-jähriges Bestehen. Erstmals in diesem Jahr unterstützt Nikon den Wettbewerb als Hauptpartner, was zu einer Umbenennung in »The Nikon Comedy Wildlife Awards« geführt hat. Gesucht sind Bilder, die nicht nur zum Lachen anregen, sondern auch Tiere in allen Formen und Größen darstellen und ihren Schutz und den ihrer Lebensräume durch eine humorvolle und positive Botschaft fördern. Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben mit dem Wettbewerb das Verständnis und das Engagement für eine nachhaltige Welt – und speziell für den Schutz der Wildtiere – erweitern, um die biologische Vielfalt zu erhalten und die Gesundheit und das Wohlergehen aller Menschen auf der Erde zu fördern.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und bis zum 31. Juli 2024 für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis möglich. Wer mitmachen möchte, kann vier Portfolio-Beiträge und zusätzlich sechs Beiträge für die verschiedenen Kategorien sowie zusätzlich zwei Videos einreichen.

Die Wettbewerbskategorien:

Alex Walker’s Serian Mammals („Alex Walker’s Serian“ Säugetiere im afrikanischen Busch)

Spectrum Photo Birds (Spectrum Photo Vögel)

ThinkTANK Fish and other Aquatic Species („ThinkTANK“ Fische und andere Wasserlebewesen)

Insects (Insekten)

Reptiles/Amphibians (Reptilien und Amphibien)

Nikon Young Photographer (Nikon-Jungfotograf, Teilnehmer bis 25 Jahre)

Nikon Junior Category (Kategorie Nikon Junior, Teilnehmer bis 16 Jahre)

Amazing Internet Portfolio Category (Kategorie Erstaunliches aus dem Internet)

Video Category (Kategorie Video)

Affinity Photo People’s Choice Award (Affinity Photo Publikumsliebling)

Die engere Auswahl wird von einer Jury aus Fotoprofis bewertet, zu der erstmals auch Nikon-Creators wie Cameron Whitnall, Lara Jackson und Roxy Furman gehören. Sie ergänzen die reguläre Gruppe, zu der unter anderem die Tierfotografen und Nikon-Ambassadors Daisy Gilardini und Charlie Hamilton James zählen.

Bei den Nikon Comedy Wildlife Awards gibt es einige attraktive Preise zu gewinnen – von einer Safari in der Masai Mara in Kenia bis hin zu einer Nikon Z 30 Kamera. Weitere Preise sind ein Nikon Z 8 Kit und ein iPad mit der neuesten Version der Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo für den/die Gewinner/in der Sparte Nikon Young Photographer (Nikon-Jungfotograf).

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten zum Wettbewerb.