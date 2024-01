Photo+Adventure startet Fotowettbewerb »Magische Momente«

Im Vorfeld der Photo+Adventure, dem Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor im Landschaftspark Duisburg-Nord, findet auch in diesem Jahr ein Fotowettbewerb statt. Diesmal gilt es, das Thema „Magische Momente“ fotografisch in Szene zu setzen. Einreichungen sind über die Website der Photo+Adventure bis Ende März 2024 möglich. Die Siegerbilder sollen im Rahmen der Photo+Adventure am 8. und 9. Juni der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Magische Momente ist ein Thema, bei dem Fotografen ihrer Phantasie freien Lauf lassen können – bis hin zum Formulieren von Prompts für den Einsatz künstlicher Intelligenz. KI-generierte Bilder sind zugelassen, müssen aber als solche kenntlich gemacht werden.

Zur Jury, die für die Auswahl und Prämierung der Wettbewerbsbeiträge zuständig ist, zählt neben Vertretern einiger deutschsprachiger Fotomagazine auch der Photo+Adventure-Referent und Profi-Fotograf Robin Preston. Als Werbefotograf sammelte Preston bereits früh Erfahrungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Sein Wissen dazu gibt er am zweiten Juni-Wochenende auch im Photo+Adventure-Workshop „Blade Runner meets Cyber Punk meets Photoshop AI meets AI“ weiter.

Auf die 25 bestplatzierten Teilnehmer warten Preise im Wert von mehr als 6000 Euro. Als Hauptgewinn wurde ein Bildungsurlaub im PHOTO+MEDIENFORUM KIEL ausgelobt. Darüber hinaus gibt es einen Tamron-Einkaufsgutschein, Stative, Fototaschen, weiteres Zubehör sowie informative Bücher und Jahresabonnements führender Fotozeitschriften zu gewinnen.

Weitere Informationen zum Wettbewerb »Magische Momente« finden Sie hier.