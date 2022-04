Ausstellungstipp: „Anderswelt“ – Antonius

In der Kunsthalle Kühlungsborn an der Ostsee sind vom 14.5.2022 bis 3.7.2022 Werke des in Berlin lebenden Fotografen Antonius zu sehen. Die Bilder des deutsch-amerikanischen Künstlers sind im Wesentlichen Stilllife-Kompositionen mit surrealer Anmutung, die im Studio aufgenommen wurden. Nur in wenigen Fällen handelt es sich um Composings. Photoshop nutzt Antonius vor allem zur Kontrast- und Farbverstärkung.

Der 1961 in Berlin geborene und in New York, Metz und Berlin aufgewachsene Künstler ist ausgebildeter Chemigraph und Lithograph, hat aber auch in vielen kreativen Berufen gearbeitet, unter anderem als DJ, Tänzer und Creative-Director. Seine Fähigkeiten in der Fotografie und Malerei hat er sich autodidaktisch angeeignet. 2013 wurde er mit dem Deutschen Foto-Oscar ausgezeichnet.

Die Ausstellung ist von Dienstags bis Sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Weiterführende Links: Kunsthalle Kühlungsborn | Anderswelten

Einen Artikel von Christoph Künne, der Antonius in Berlin besucht hat, finden Sie übrigens in der DOCMA-Ausgabe 92 (Januar 2020).

