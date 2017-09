Lightroom-Tipp: Verlaufsmaske

Eine Verlaufsmaske lässt sich mit dem »Pinsel« verfeinern. Die Verlaufswerkzeuge haben mit Lightroom 6 beziehungsweise CC 2015 die Funktion hinzu gewonnen, dass sich deren Anpassung noch mit dem »Pinsel«-Werkzeug verändern lässt. Das ist besonders praktisch, wenn Sie beispielsweise den Himmel abdunkeln möchten, aber der Horizont nicht exakt gerade verläuft oder Elemente in die Horizontlinie hinein ragen.

In einem solchen Fall beginnen Sie ganz normal einen Verlauf aufzuziehen (a), um den Himmel zu bearbeiten. Danach stellen Sie den gewünschten Effekt ein. Nun können Sie innerhalb des Verlaufes mit »Shift-T« zum »Pinsel« wechseln und Anpassungen an der Maske vornehmen (b). Mit »Shift-T« kehren Sie auch wieder in den Bearbeitungsmodus des Verlaufs zurück.

