Lightroom-Tipp: Import und Backup

Auch unterwegs sollten Sie ­Aufnahmen regelmäßig auf die Festplatte Ihres Computers kopieren. Da Speicherkarten heutzutage recht preisgünstig sind, ist es eine empfehlenswerte Backup-Strategie, die Karte nach dem Import in Lightroom nicht zu löschen, sondern gegen eine neue, leere Karte zu tauschen. Die redundante Speicherung auf den robusten Karten einerseits und der Festplatte oder SSD des Computers andererseits schafft bereits eine gewisse ­Sicherheit vor Datenverlusten.

Für den Import empfiehlt sich daher die Variante »Kopie«. Als Ziel des Imports lege ich in meinem Bilder-Verzeichnis Unterordner für jedes Jahr an, und lasse Lightroom darin Ordner für jeden Aufnahmetag erzeugen, benannt mit dem Datum nach dem Schema „JJJJMMTT“ (a). Zusätzlich wähle ich noch eine Metadatenvorgabe mit Copyright- und Kontaktinformationen aus. Nach dem Import der Fotos aller eingesetzten Kameras füge ich dem Ordnernamen dann noch mit »Umbenennen« einen identifizierenden Zusatz an (b), damit ich ihn auch im Explorer oder Finder leicht wiederfinde.

Die generell sinnvolle Speicherung eines weiteren Backups an einem anderen Ort wäre auf Reisen nur möglich, indem Sie die Bilddateien in die Cloud laden, was aber selbst im WLAN lange dauern kann, und kostspielig wird, wenn Sie auf ein Mobilfunknetz angewiesen sind.

Mehr Tipps von Martin Dörsch zum Einsatz von Lightroom auf Reisen finden Sie in der neuen DOCMA 84 (September/Oktober)

