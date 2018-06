Freeload: On1-Effects

Im Internet finden Sie über die Google-Suche eine große Anzahl kostenloser Plug-ins für Photoshop – für Windows weitaus mehr als für macOS –, wobei Sie sich oft erst einmal trauen müssen, die heruntergeladenen exe-Dateien tatsächlich per Doppelklick zu starten …

Aber unter uns: Die meisten kostenlosen Plug-ins sind mit ein wenig Bildbearbeitungs­verständnis völlig überflüssig. Denn viele Effekte können Sie allein mit den Bordmitteln von Photoshop gezielt erreichen (zumindest wenn Sie schon länger DOCMA-Artikel lesen). Die wirklich im Alltag nützlichen Plug-ins sind meist kostenpflichtig.

Manchmal benötigt man aber vielleicht spezielle Effekte – und da können kostenlose Plug-ins der Retter in der Not sein.

On1-Effects: Texturizer

Eine interessante Filteroption des On1-Effects-Plug-ins ist die »Texturizer«-Rubrik. Hier können Sie per Mausklick vordefinierte Textur-Überlagerungen zuweisen – also beispielsweise Textpassagen, Wand-Texturen oder Light-Leaks per Mausklick anwenden. Hier ist Ausprobieren angesagt!

Mehr Freeloads und Anwendungsbeispiele finden Sie in der neuen DOCMA-Ausgabe 83 (Juli/August 2018)

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.