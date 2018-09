Storyteller: Sony 24mm f/1.4 G-Master

Braucht man ein Objektiv wie das Sony 24mm f/1.4 G-Master? Kommt drauf an. Klassischerweise ist es als Alltagsweitwinkel etwas zu weitwinkelig und als echtes Weitwinkel nicht weitwinklig genug. Doch was kann man damit anstellen?Wir wollten es genau wissen und haben dazu keinen Aufwand gescheut: Zwei Tage Zeit investiert, mehrere Autos, Flugzeuge und Busse bestiegen, nur um im herbstlichen Lichts Siziliens ausführliche Hands-on-Test durchzuführen.

24-Millimeter Theorie

Gemeinhin kommt ein 24-Millimeter Objektiv in der Landschafts- und oft auch in der Straßenfotografie an der Vollformatkamera zum Einsatz. Es soll in der Regel möglichst viele Details erfassen. Oder man nutzt es als moderates Weitwinkel an Kameras mit APS-C großem Sensor. Dann mutiert es dank der Brennweitenverlängerung zu einem alltagstauglichen 35er.

Sony 24mm f/1.4 G-Master-Praxis: Street- & Landschaftsfotografie Versuchen wir also das neue Sony 24mm F/1.4 G-Master an den üblichen Maßstäben zu messen und beginnen mit dem Einsatz am Vollformat in der Landschaftsfotografie. Die Entwickler bei Sony haben den Fokus dieser Neuentwicklung auf die Qualität der Erfassung von Details gelegt. Natürlich konnten wir das Objektiv nicht vor Ort vermessen. Aber es lässt sich auch ohne Labor beobachten, dass die Linse extrem hoch auflöst. Und das nicht nur in der Bildmitte und bei Blende F/8, sondern auch in den Randbereichen bei Blende F/1.4. Im Gegensatz zu anderen Disziplinen zur Einschätzung von Objektivqualität – wie Vignettierung und Verzerrung – ist die Auflösung ein Aspekt, der sich nicht nachträglich per Softwarekorrektur in Lightroom optimieren lässt. Und damit ist das Auflösungsvermögen ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man über die Anschaffung eines solchen rund 1.600 Euro teuren Objektivs nachdenkt.

Was den Einsatz des Objektivs an einer APS-C-Sensor Kamera angeht, reicht ein Wort: Verschwendung. Der Vorzug des kleinen Formats liegt beim Einsatz von Weitwinkelobjektiven oftmals auch darin, dass hier die nicht so hoch auflösenden Randbereiche durch den Crop einfach “abgeschnitten” werden. Anders gesagt: Es gibt viele, deutlich schlechtere Objektive, die sich für diesen Einsatzzweck fast ebensogut eignen, und die nur einen Bruchteil der Kosten verursachen.

Sony 24mm f/1.4 G-Master-Praxis: Detailfotografie

Auch hier kann man sich kurz fassen: Je größer das Detail, desto geeigneter das Sony 24 Millimeter F/1.4 G-Master. Mit einem nicht eben makroverdächtigen Abbildungsmaßstab ist es keineswegs optimal für die Erfassung kleiner Details geeignet. Aber, um damit als Reportagefotograf Stillleben oder einfach nur genügend große Aspekte einer Situation aufzunehmen und diese aus ihrem Kontext durch Unschärfe-Freistellung hervorzuheben, eignet sich das Objektiv vorzüglich.