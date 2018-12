Sigma 40mm f/1.4 Art: Scharfes Schwergewicht

Das Sigma 40mm f/1.4 ist eindrucksvoll. Aber welcher Fotograf braucht eine 40 Millimeter lange Brennweite? Die Frage scheint berechtigt. Schließlich setzen Festbrennweiten-Liebhaber meist auf ein 35er oder ein 50er als Immer-drauf-Objektiv.

Eher durch Zufall bin ich selbst auf den Reiz des 40-Millimeter-Objektivs gestoßen: Weil ich ein lichtstarkes und dennoch maximal kompaktes Objektiv suchte, geriet ich an ein Voigtländer 40mm f/1.4 und entdecke die Vorzüge dieser ungewöhnlichen Brennweite ganz nebenbei: 40 Millimeter eignen sich exzellent für Reportagen. Einerseits kann man ein 40er bei beengten Platzverhältnissen weit flexibler einsetzen als ein 50er. Andererseits bleiben die Ergebnisse sichtbar weniger weitwinklig, als wenn man ein 35er nutzt. In der Praxis ergibt das handfeste Vorteile. Man kommt nun plötzlich wirklich mit einem einzigen Objektiv aus. Das haben bisher vor allem die Kameraleute der Videowelt für sich zu nutzen gewußt. Die 40-Millimeter-Optik ist dort schon länger populär. Während das Voigtländer mit seiner in die Jahre gekommen Rechnung aber eher analog arbeitende Leica-Fotografen erfreut, hat Sigma mit seinem 40mm f/1.4 Objektiv der Art-Linie eine neue Referenz für Bildschärfe auf den Markt gebracht, die auch maximale Sensorauflösungen befriedigt.

Die Sigma 40mm f/1.4-Entwicklungsgeschichte

Ursprünglich war das neue 40er von Sigma nur als Cine-Objektiv zu haben. Das ist eher ungewöhnlich, weil alle anderen Cine-Objetive von Sigma auf Foto-Objektiven basieren, die „re-housed“, also in ein anderes Gehäuse gesteckt wurden. In diesem Fall hatten die Entwickler auf die Nachfrage im Video-Markt reagiert und ein 40er konstruiert, das auch noch auf die letzen Kompromisse der Art-Serie – was Größe und Gewicht angeht – verzichten konnte. Herausgekommen ist ein „Bejond Art“-Objektiv, das in Sachen Schärfe nochmal eine Schippe drauflegt. Der Sprung lässt sich schon mit bloßem Auge an den Ergebnissen erkennen, interessant wird es zu sehen, was die Labore hier an MFT-Charts ausmessen.

Sigma 40mm f/1.4 Art – Das Fazit

Groß und schwer, dafür aber mit einer Schärfeleistung, die ihresgleichen sucht. Wer das Schleppen nicht scheut und wer nicht nur Closeup-Porträts bei maximaler Offenblende fotografiert, findet im Sigma 40mm f/1.4 Art den idealen Festbrennweiten-Alltagsbegleiter. Preislich bewegt sich das Objektiv in der 1.200 Euro-Liga. Das ist viel Geld, aber im Vergleich zur gebotenen Leistung noch moderat.