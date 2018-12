Schöne, schlimme Verpackungen

Verpackungen sind eine ökologische Sünde. Ihre wichtigste Funktion ist der Kaufanreiz, und nach dem Erwerb oder Verbrauch fliegen sie in die Tonne. Dabei werden nicht nur ästhetisch bemerkenswerte Gestaltungen entsorgt, sondern zugleich Abermillionen Tonnen Kunststoffe und Verpackungsmüll. Designer und die Herausgeber dieses Bildbandes haben natürlich nur den ersten Aspekt im Blick. Vor dem Geschenke-Marathon der kommenden Festtage können Sie sich in diesem Buch bei Bedarf Anregungen für eigene kreative Verpackungen holen.

„Es gibt eine feine Linie zwischen Kunst und Verpackung“, schreibt einer der Autoren am Anfang dieses Buches. Da Verpackungsdesign keine andere Aufgabe hat als die, Produkte – wertig oder nicht – edel aussehen zu lassen, also ein reines Vermarktungsinstrument ist, sähe es um die Kunst nicht gut aus, träfe diese Aussage über die vertraute Nachbarschaft wirklich zu.

Das, was nach Kant für das ästhetische Urteil charakteristisch ist, nämlich das interesselose Wohlgefallen, gilt hier gerade nicht. Es geht allein um interessengeleitete Ästhetik als Mittel der Warendistribution.

Der Band stellt auf 400 Seiten preisgekrönte Verpackungen unterschiedlicher Kategorien vor (Sieger, Getränke, Lebensmittel, Körperpflege, Luxusprodukte, Sonstiges). Verantwortlich für die Auswahl ist eine internationale Experten-Jury der seit 2007 stattfindenden Pentawards.

Bemerkenswert sind die in der Einleitung von Brigitte Evrard, der Juryvorsitzenden, zusammengestellten Kriterien: „Wodurch hebt sich ein Design von allen anderen ab? Worauf achtet die Jury? Hier kommen ein paar Faktoren, die uns bei den Gewinnern von 2017 und 2018 ins Auge gestochen sind.“ Und dann zählt sie auf: Überraschungsmoment, makellose Ausführung, Innovation, Humor, Exotik und Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Hommage an die Vergangenheit, ein gutes Gefühl, äußerste Finesse, das Unerwartete, eine einfache Idee, Schlichtheit …

Und, war’s das? Leider ja. Von ökologischen Kriterien findet man hier keine Spur: Vermeidung von Kunststoffen, Gewichtsreduzierung, Verwendung natürlicher, schnell verrottbarer oder zumindest recyclebarer Materialien. (Wobei „recylebar“ als Option allein auch noch nichts bringt, wenn in Europa 2017 gerade einmal 30% des Kunststoffmülls recycelt wurden, in China 25%, in den USA 9%.) Die Weltmeere und die dort lebenden Tiere ersticken im Plastikmüll, Mikroplastik wurde kürzlich im menschlichen Körper nachgewiesen, wobei man bislang noch nicht weiß, wie sich das auf Gesundheit und Fortpflanzung auswirkt. Bis man das weiß, ist es womöglich zu spät.

Doch die Pentawards lassen sich von alldem nicht beeindrucken und feiern immer aufwendigere Verpackungen.

Interessant, wenn auch unter ganz anderen Aspekten, ist die von Adam Ryan beschriebene Entscheidungsfindung der Jury: „Jedes der sechzehn Jury-Mitglieder bringt eine eigene kulturelle Sichtweise mit, und die daraus resultierende Vielfalt an Sachverstand ist weltweit einmalig. Der kulturelle Wesenskern Japans etwa unterscheidet sich deutlich von jenem Spaniens, Kolumbiens oder Dänemarks. So, wie es klare Kontraste zwischen Großbritannien und Nordamerika gibt … Seitdem die Pentawards 2007 ins Leben gerufen wurden, ging die höchste Auszeichnung unweigerlich an ein Design, das alles Unnötige beiseite lässt und sich auf das Wesentliche konzentriert, wodurch Schlichtheit zum entscheidenden Kriterium für den Diamond Pentaward [= Best of Show] geworden ist.“

Das klingt gut und nachvollziehbar – ist es aber nicht wirklich. Der Bruch zwischen der ersten Hälfte seiner Beschreibung und der zweiten scheint dem Verfasser entgangen zu sein. Jede heterogene Jury steht vor dem Problem, aus völlig unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und -prägungen durch quantitative Gewichtung Entscheidungen ableiten zu müssen. Wir kennen das selbst vom DOCMA Award, obwohl die Jury dort wesentlich homogener ist als die mit internationaler Besetzung der Pentawards. Letztlich ist die – von mir im übrigen durchaus geschätzte – „Schlichtheit“ nichts anderes als ein Synonym für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Kulturelle Traditionen werden im Zuge der globalisierenden Vermarktung der Produkte und ihrer Verpackungen eingeebnet und untergepflügt, es bleibt Einheitsbrei.

Lässt man die genannten Kritikpunkte vorübergehend außen vor, kann man die edel fotografierten Verpackungen in diesem Bildband durchaus ästhetisch genießen. Man entdeckt die von der Jury zugrundegelegten Kriterien auf fast allen Seiten.

Und vielleicht finden Sie hier ja auch die eine oder andere Anregung, wie Sie Ihre Geschenke in den kommenden Tagen in eigene kreative Verpackungen stecken können. Ich habe früher konsequent alles in Zeitungspapier gehüllt; als Schleife verwendete ich ein hübsch braun glänzendes, kaputtes Videoband, das noch Jahrzehnte gereicht hätte. Funktional erfüllten diese beiden Komponenten fast alles, was auch aufwendigere Verpackungen auszeichnet. Aber da das bei den meisten Empfänger/innen nicht so gut ankam, bin auch ich inzwischen zähneknirschend bei bunt bedruckten Papierrollen und Schleifenbändern gelandet.

Package Design Book 5, Pentawards. Taschen Verlag, 2018. Großformat, gebunden,

Texte englisch/deutsch/französisch, 400 Seiten, 40 Euro