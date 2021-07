Großbild statt Kleinbild

Das sogenannte Vollformat heißt ja eigentlich „Kleinbildformat“, weil es einst neben Groß- und Mittelformat die kleinste Negativgröße war. Die in der Digitalfotografie dominierenden Sensoren sind eher kleiner als die alten Filmformate und das Großformat scheint vergessen, aber ein Gegenbeispiel ist das LS45 von LargeSense, ein 4×5-Zoll-Rückteil für Großformatkameras.

Großbild (LS45, links) gegen Kleinbild (rechts).

Während selbst die meisten Mittelformatsensoren heutzutage kleiner als die analogen Rollfilmformate sind, misst der Sensor des LS45 120 mal 140 Millimeter oder 4,7 mal 5,5 Zoll, mehr als das klassische 4×5-Format. Der Sensor hat 6,7 Megapixel, von denen bei Verwendung des Graflok-Anschlusses an handelsübliche 4×5-Zoll-Großformatkameras aber nur etwa 4,6 Megapixel genutzt werden. Mit einer 5×7-Zoll-Großformatkamera lässt sich die gesamte Sensorfläche nutzen. Die große Sensorfläche und die niedrige Auflösung führt zu vergleichsweise riesigen Pixeln, die 50 mal 50 Mikrometer (1/20 Millimeter) messen.

iPhone, digitale Mittelformatkamera und digitales Großformat im Vergleich. (Illustration: LargeSense LLC)

Ein Vergleich der Pixelgrößen. (Illustration: LargeSense LLC)

Das Rückteil wird über ein browser-basiertes Interface gesteuert, über das man auch die Belichtungszeit einstellt, die mit einem elektronischen Verschluss realisiert wird. Ein Video des Herstellers LargeSense LLC zeigt, wie das funktioniert und welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt.

Das Rückteil befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, soll aber bald in einer ersten Schwarzweiß-Version auf den Markt kommen. Eine farbfähige Version soll folgen. Da das Filter auf dem Sensor austauschbar ist, eignet sich das LS45 für die Infrarotfotografie ebenso wie für die im sichtbaren Licht. Wer seine Großformatkamera zur Digitalkamera umrüsten will, kann sich auf der Website des Herstellers in eine Interessentenliste eintragen.