DOCMA stellt neues Preset-System vor

In einem Vortrag auf dem digitalEVENT im Trafo Baden stellt DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne am 18. November um 13:30 das neue DOCMA Preset-System in der Version 3 vor. Das System setzt (wie bisher) auf miteinander kombinierbare Photoshop- und Lightroom-Presets, mit denen sich bis zu 300 individuelle Bildlooks pro Stunde erzeugen lassen. Durch die neu eingeführte Option zur „Vorentwicklung“ lassen sich die bisherigen Abläufe weiter beschleunigen und leichter anwenden.