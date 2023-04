Buchbesprechung „Geheimnisse der Waldfotografie“

Ich schreibe nicht oft Buchrezensionen, aber „Geheimnisse der Waldfotografie“ von Yvonne Albe hat mich nicht nur zum überfliegenden Durchblättern, sondern auch zum Lesen verleitet – vielleicht auch, weil ich seit zwei Jahren ganz in der Nähe der Autorin und ihrer bevorzugten Fotomotive wohne und „den Wald“ schätzen gelernt habe.

Das Buchcover

© Yvonne Albe

„Mein“ Wald

Persönlich bin ich in Bezug auf Bilderwelten eher ein Freund von Dark Art und Science-Fiction. Matte Paintings, Fotomontagen und 3D-Werke sind das, was mich ganz besonders fasziniert. Aber dann ist da auch der Wald. Seit ich vor zwei Jahren in den Odenwald (kein durchgehender Wald übrigens, sondern ein Mittelgebirge) und damit in die direkte Nähe vieler mehr oder weniger großer Wälder gezogen bin, weiß ich die visuelle und akustische Ruhe des Waldes sehr zu schätzen. Ein Waldspaziergang ist der perfekte Ausgleich für den oft hektischen Alltag. Und mit der Kamera im Anschlag entdeckt man oft interessante Details, die einem im Vorbeigehen entgangen wären. Und mithilfe der Kamera kann man noch mehr die Gedanken abschalten als allein durch einen Spaziergang. Mir zumindest geht es so.

Die Liebe zum Wald

Eine ähnliche Liebe zum Wald strahlt das neue (ihr erstes!) Buch von Yvonne Albe aus. Das wird schon allein durch die Bilder deutlich, die sehr behutsam und stimmungsvoll bearbeitet sind, um die Atmosphäre vor Ort einzufangen. Für die musste die Autorin sicher oft sehr früh aufstehen, denn ein Großteil der Fotos besteht aus mystischen, lichtdurchzogenen Nebenszenen. Nebel schafft nicht nur Stimmung, sondern separiert auch die einzelnen Bäume und Baumreihen – und macht Lichtstrahlen sichtbar.

Yvonne Albe engagiert sich aber auch vor Ort als Waldschützerin, worauf sie in einem kurzen Nachwort eingeht. Vor allem die beschriebene Ausdünnung der Wälder durch die intensive Bewirtschaftung kann ich live vor meiner Haustür mitverfolgen. Albe sieht aber noch Hoffnung, dass ein Umdenken stattfinden kann. Na, schauen wir mal und drücken die Daumen.

Falls Sie jetzt befürchten, es beim vorliegenden Buch mit einem aktivistischen Krawall-Machwerk zu tun haben, kann ich Sie beruhigen: Es ist alles andere als das. Das sieht man auch schon daran, dass das fürchterliche Gendern ausschließlich in der Verlagsbeschreibung auf der Buchrückseite zu finden ist („Landschaft- und Naturfotograf*innen“, „Einsteiger*innen …“, „Waldliebhaber*innen“). Hier geht es wirklich um den Wald selbst und nur um ihn – in schönen Bildern, mit etwas Hintergrundwissen garniert.

Hintergrundwissen

Man merkt, dass sich die Autorin – auch abseits der Fotografie – intensiv mit dem „Waldgeschehen“ auseinandergesetzt hat. Die Kapitel „Die Geschichte des Waldes“, „Wald ist nicht gleich Wald“ und das „Nachwort einer Waldschützerin“ fand ich für mich persönlich am interessantesten.

Klar: Der Wald besteht aus Schichten. Aber wenn man sich das nicht bewusst macht, sieht man es auch nicht – und kann es dann vielleicht auch nicht gezielt in Szene setzen.

Ist Ihnen bewusst, dass wir es in Deutschland in der Regel nicht mehr mit natürlich gewachsenen Wäldern, sondern mit Wirtschaftswäldern oder nachträglich zugewiesenen Schutzzonen zu tun haben? Allein diese Erkenntnis lässt mich bei vielen Spaziergängen Strukturen erkennen, die auf die Anpflanzungen zurückgehen, die ich vorher übersehen hätte.

Das Ganze ist angenehm und flott zu lesen, denn das Wesentliche wird gesagt – es geht aber nie so sehr ins Detail, dass es rein Foto-Interessierte langweilt.

Geheimnisse der Fotografie

So viel kann ich verraten: Irgendwelche echten fotografischen Geheimnisse werden Sie in diesem Buch nicht finden. Der Praxisteil in Bezug auf die Fotografie und Bildbearbeitung richtet sich klar an ambitionierte Einsteiger, die eben mehr wollen, als einfach nur mit der Kamera draufzuhalten.

Das Wetter ist mit den richtigen Apps und Diensten in gewissem Umfang vorab planbar.

Das alles ist erzählerisch schön kompakt und auf das Wesentliche konzentriert zusammengefasst und mit kleinen Tipps & Tricks aus der Praxis garniert. Auch erfahrenere Fotografen sollten alles einmal überfliegen – man schnappt doch vielleicht manche Gedanken und Beobachtungen auf, die man so noch nicht hatte.

Stilführendes Element des Buches: Nebelfotos! Aber ich mag neben dem Schreibstil auch das Format des Buches (25 × 25 cm, nur circa 2 cm dick). Oben zum Vergleich meine Tastatur.

Wenn ich eines an diesem Buch besonders mag, dann ist es der lockere und sehr persönliche Erzählstil – ganz ohne jede inhaltslose Geschwätzigkeit und Phrasendrescherei (die mir bei vielen, auf große Seitenzahlen bedachten Fachbüchern echt auf den Zeiger geht).

Fazit

Wer Wälder mag und in die Waldfotografie einsteigen will, findet mit „Geheimnisse der Waldfotografie“ ein fotografisch inspirierendes Buch. Es bringt praxisrelevante Tipps auf den Punkt – vom Verständnis des Waldes und dem verantwortungsvollen Umgang mit ihm, über die Grundlagen der Ausrüstung, Aufnahmetechnik und Bildgestaltung, bis hin zur Planung und Wettervorhersage. Denn Nebel und andere Wettersituationen lassen sich bis zu einem gewissen Grad planen. Auch die einfache, aber effektive Bildbearbeitung in Lightroom wird gezeigt.

Empfehlung!

Mehr Informationen und Leseproben auf der Verlagsseite

Erschienen am 12.04.2023, 256 Seiten, dpunkt.verlag, Festeinband

34,90 Euro