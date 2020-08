Fokuspeaking und manuelles Fokussieren

Send an email

Neben der Lupenfunktion ist Fokuspeaking ein wichtiges Hilfsmittel beim manuellen Fokussieren mit spiegellosen Systemkameras. Es hebt scharf fokussierte Bildteile farbig hervor, vorausgesetzt, die Kamera findet ausreichend starke Kontrastkanten. Mit Objektiven aus den 80er Jahren klappt es oft besser als mit ganz alten Linsen.

Im Gegensatz zur Sucherlupe erschließt sich der Nutzen von Fokuspeaking nicht unbedingt auf Anhieb. Denn auf den ersten Blick zeigt sich aufgeregt-buntes Geflimmer im Sucher – und nicht immer an der vom Fotografen gewünschten Stelle. Porträts mit Fokus auf dem Auge sind so ein Fall, wenn die Kamera partout nur die Kopfbehaarung als kontrastreich erkennen will.

Klar erkennbare Schrift eignet sich gut für erste Versuche im Umgang mit Fokuspeaking.

Mit der X-T1 bietet Fuji erstmals auch eine Dual-Anzeige, die links das Gesamtbild und rechts einen vergrößerten Ausschnitt mit Fokuspeaking zeigen kann – wahlweise auch in umgekehrter Anordnung.

Stärke und Farbe der Kontrastkanten sind anpassbar, meistens stehen zwei bis drei Stärken und bis zu vier Farben zur Auswahl.

Die Fuji X-E1 hat nur Weiß als Fokuspeaking-Farbe, auch damit gelingen überzeugend scharfe Fotos in Schneelandschaften.

Wer sich an seine Fahrstunden erinnert, weiß, wie lange es im Zusammenspiel von manuellem Getriebe, Gas und Kupplung dauerte, bis das Anfahren ohne Ruckeln oder Abwürgen des Motors funktionierte. Erfolg kommt durch Routine – auch beim manuellen Fokussieren.

Worauf es beim manuellen Fokussieren mit einer Digitalkamera noch ankommt, wie sich vorhandene Hilfsmittel optimal nutzen lassen und welche Vor- und Nachteile verschiedene Kamerasysteme mit adaptierten Fremdobjektiven aufweisen, beschreibt das E-Book „Manuell fokussieren mit Digitalkameras und manuellen Objektiven“ ausführlich. Es zeigt auch, wie man die eine oder andere Einstellung überlistet und bietet Fokus-Übungen für zu Hause und unterwegs. Für 7,99 Euro ist es bei Amazon erhältlich. Mit der kostenlosen Kindle-App für Android, iOS und PC lässt es sich auf fast jedem Gerät lesen.