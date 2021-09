iOS-Tipp: Foto-Geo-Koordinaten für Navigation und Planung nutzen

Smartphones haben heutzutage in der Regel einen GPS-Empfänger und schreiben die GPS-Koordinaten, also den Ort, an dem ein Bild aufgenommen wurde, in das Foto. Ich nutze dieses Feature sehr gern als eine Art Notizfunktion. Damit merke ich mir einerseits bestimmte Orte, zu denen ich noch mal zurückkehren möchte – beispielsweise mit einer „richtigen“ Kamera oder bei geeigneterem Foto-Wetter. Andererseits nutze ich das Feature auch, um mir die Geo-Koordinaten für die spätere Verwendung in Lightroom Classic zu speichern, wenn ich keinen GPS-Tracker mitlaufen lassen habe.

Mein Smartphone ist zurzeit ein iPhone und deshalb hier mal ein paar Tipps dazu beziehungsweise zu iOS/iPadOS.

Foto als Gedächtnisstütze

In der Fotos-App von iOS/iPadOS kann man sich die Bildinfos inklusive der Kartenposition über die »Info«-Schaltfläche einblenden lassen. Eine direkte Navigation ist von dort aus leider nicht möglich. Das geht jedoch über den »Teilen«-Button. Foto: Olaf Giermann

Mal eben ein Foto von einem Standort zu machen, geht deutlich schneller und einfacher, als etwa erst eine Karten-App zu öffnen und sich den Ort dort abzuspeichern. Zudem hat man mit dem Foto gleich auch eine visuelle Referenz.

Den Ort eines Fotos kann man sich in der Fotos-App von iOS/iPadOS einfach einblenden lassen: Hoch swipen oder auf das Info-Symbol tippen. Komischerweise kann man von der angezeigten Karte aber keine Navigation starten und auch die GPS-Koordinaten nicht einfach kopieren. Das geht jedoch so:

Auf die »Teilen«-Schaltfläche tippen. Dann auf »Wo wurde es aufgenommen?« (Diesen Befehl müssen Sie gegebenenfalls über »Aktionen bearbeiten« erst hinzufügen.)

»Teilen > Wo wurde es aufgenommen?« springt zur Navigationsansicht.

Von hier kann man direkt eine Navigation mit der Apple-eigenen Karten-app starten:

Mit einem Fingertipp auf die blaue Schaltfläche lässt sich die Navigation über Apples Karten-App starten. Die GPS-Koordinaten lassen sich mit einem Tipp und anschließendem »Kopieren« in die Zwischenablage bringen und in anderen Apps weiterverwenden.

Geo-Koordinaten in einer anderen App verwenden

Mitunter möchte ich aber gar nicht mit der Apple-Karten-App navigieren. Google-Maps hat mitunter eine bessere oder andere Verkehrsführung, Google Earth bietet Funktionen wie Street View. Andere Apps sind für das Planen und Aufzeichnen von Wanderungen oder Radtouren besser geeignet – vor allem, da diese eine Offline-Navigation mit zuvor geladenem Kartenmaterial bieten.

Leider werden wie oben in die Zwischenablage kopierte GPS-Koordinaten als „49,67698° N, 8,74053° O“ (Beispiel) formatiert. Und damit können erstaunlicherweise viele Apps nichts anfangen.

Windy Maps

In Windy Maps können Sie Geo-Koordinaten in die verschiedensten Formate per Fingertipp konvertieren.

Einen Workaround (ohne manuell die Koordinaten korrigieren zu müssen!) bietet die kostenlose Karten-App „Windy Maps“. Für das Planen und Aufzeichnen von sportlichen Aktivitäten ist diese App ausgezeichnet, und das Kartenmaterial ist hervorragend detailliert und übersichtlich formatiert. Und sie bietet den Vorteil, fast sämtliche GPS- und Kartenangaben-Formate lesen zu können. Hier einfach die kopierten Koordinaten in das Suchfeld eingeben. Anschließend können Sie aus einer Liste die Koordinaten in anders formatierten Formen per Fingertipp kopieren. Das erste Format („49.7089678N, 8.6320239E“) funktioniert problemlos bei Google-Maps, in Lightroom Classic und in bekannten Wander-/Sport-Apps wie etwa Bergfex, Footpath und Outdoor Active. Einfach dort in das Suchfeld einfügen und schon können Sie von dort Ihre Aktivitäten planen. Das ginge natürlich auch in Windy Maps, dort jedoch nicht ganz so komfortabel und es fehlt eine Apple-Watch-App.

Probleme mit anderen Apps

Apps wie Komoot, mapOut, Phonemaps oder Kompass tun sich leider schwer mit der Interpretation von Geo-Koordinaten-Angaben aller Art. Hier können Sie strikt nur nach Ortsnamen suchen. Hier habe ich noch keinen Weg gefunden, bequemer, schneller, einfacher zu den Koordinaten des Fotos zu kommen, als eben manuell über die Ortssuche oder durch Durchwühlen der Karten zum entsprechenden Kartenausschnitt zu gelangen. Wenn Sie dazu einen Tipp haben, gern her damit!