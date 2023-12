Aufgewärmte Nachrichten: Zwangsarbeit für VEB Pentacon

2017 hatte die Bundeszentrale für politische Bildung eine Aufarbeitung mit wissenschaftlichem Anspruch veröffentlicht. Im Sommer 2023 machte die SED-Opferbeauftragte Zupke mit einem Bericht über Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen Stimmung gegen den Otto-Konzern als Verkäufer von Praktica-Kameras. DER SPIEGEL interviewte Zupke. Tom Fugmann griff das Thema mit irreführenden Zahlen auf. Sein Artikel ist immer noch online.

Unstrittig ist, dass Teile der Praktica-Gehäuse im DDR-Zuchthaus Cottbus hergestellt wurden. Doch nur den Otto-Konzern konnte die SED-Opferbeauftragte Zupke 2023 noch für den Verkauf der Kameras von 1977 bis 1980 anprangern – andere Firmen existieren nicht mehr. DER SPIEGEL enthüllte im Interview die Grundlage von Zupkes Argumentation. Unausgesprochen blieb, dass die DDR mit der ORWO-FOTO NV in Hilversum eine eigene Exportfirma unterhielt. In der BRD war die Beroflex AG bis 1990 wichtigster Importeur von Praktica- und Pentacon-Produkten, teilweise mit Exklusiv-Verträgen.

Der Beitrag ist noch online. Die genannten Zahlen sind nur bedingt zutreffend. Verfolgt hat der MDR die Spur der Fotoapparate nur einen Tag. Und ansonsten den Ball flach gehalten.

Der Kurzbetrag Kameras aus DDR-Zwangsarbeit im Otto-Katalog? von Tom Fugmann auf Tagesschau.de vom 3.7.2023 schlägt andere Töne an: „Das Zuchthaus Cottbus war eines der größten politischen Gefängnisse der DDR. Mehrere tausend Menschen waren dort eingesperrt. Fast alle mussten harte Zwangsarbeit leisten – an Stanzmaschinen und mit einfachen Werkzeugen für den Volkseigenen Betrieb (VEB) Pentacon.“ … „Mehr zu diesem und anderen Themen sehen Sie am Dienstag um 21:45 Uhr bei FAKT im Ersten.“ Gesendet wurde der Beitrag zum angekündigten Termin nicht. Der MDR veröffentlichte am Tag darauf einen sehenswerten 9-minütigen Videobeitrag mit Zeitzeugen – und hielt ansonsten den Ball flach.

Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte 2017 eine Aufarbeitung des Themas mit wissenschaftlichem Anspruch veröffentlicht – mit einem lesenswerten Resümee. Bis zu 300 Personen mussten Zwangsarbeit für den VEB Pentacon leisten.

Über den VEB Pentacon

Nach der Enteignung 1946 firmierte Meyer-Görlitz als „VEB Feinoptisches Werk Görlitz (FOG)“ und wurde 1968 ins Kombinat „VEB Pentacon“ integriert. 1985 lautete die offizielle Bezeichnung: „Volkseigener Betrieb Pentacon Dresden, Betrieb im Kombinat Carl Zeiss Jena, Betriebsteil VEB Feinoptisches Werk Görlitz“. Über die Produktionsbedingungen und den Niedergang des Underdogs im Schatten von Zeiss berichtet der neue Altglas-Report (Teil IV) ausführlich.

