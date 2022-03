Photoshop-Aktion „LAB – Schwarzweiß-Technik“

Eine interessante Aktion für schnelle, gut aussehende Schwarzweißkonvertierungen ist »Fototoner-Technik«, die Sie über »LAB-Schwarzweiß-Technik« aus dem Menü der Aktionen-Palette laden. Diese Aktion nutzt über die Konvertierung in Lab den L-Kanal, wobei die Farbinformationen des A- und B-Kanals verworfen werden. Eine während der Aktion einstellbare Farbtonung wird in Form einer Farbfläche im Modus »Multiplizieren« plus angefügter Luminanzmaske für die Lichter erzielt. Das Ergebnis ist eine ausgewogen-natürlich wirkende Graustufenumsetzung.