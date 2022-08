TourBox NEO – Software-Controller für Content Creators

Mit der TourBox NEO stellt die TourBox Tech Inc. die zweite Version ihres Software-Controllers für Kreative vor. Er ermöglicht die Steuerung verschiedener Programmfunktionen und -Werkzeuge bei der Foto-, Video- und Audiobearbeitung. Der mit einer Hand bedienbare Controller funktioniert zusammen mit der Tastatur, der Maus oder einem Grafiktablett und ist kompatibel mit Photoshop, Lightroom, Capture One, Illustrator, Final Cut Pro, Camera Raw, diversen Office-Programmen und vielen anderen Anwendungen. Der Anschluss an den Computer erfolgt per USB-Kabel.

Die TourBox NEO ist im Fachhandel für 169 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.

Pressemitteilung

Neu: TourBox – der ultimative Controller für Content Creator

Transcontinenta GmbH, freut sich bekannt geben zu können, dass unser Markenportfolio um TourBox, den ultimativen Controller für Content Creator, erweitert wurde.

Die neu eingeführte TourBox NEO ist ein maßgeschneiderter Controller, der die kreative Arbeit von der digitalen Illustration bis zur Farbkorrektur und Videonachbearbeitung unterstützt.

Die Bearbeitung von Videoproduktionen, Fotobearbeitung, Audiobearbeitung und Grafikdesign funktioniert zusammen mit der Tastatur, Maus oder einem Grafiktablett. TourBox NEO ist ein intuitiv, mit einer Hand bedienbarer Controller mit verschieden geformten Tasten, die man mit verschiedenen Funktionen belegen kann. Die TourBox NEO funktioniert mit Programmen wie Photoshop, Lightroom, Illustrator, Final Cut Pro, Camera Raw und vielen anderen. Die TourBox NEO wird über USB-C oder USB-A angeschlossen.

Fotobearbeitung

In Bearbeitungsprogrammen wie Lightroom, Camera Raw und Capture One können Benutzer ohne Mausklick Belichtung, Kontrast, Schatten und Lichter mit einer einfachen Drehung des Reglers bearbeiten. Alle Parameter können präzise und schnell kalibriert werden.

Videoproduktion

Bei der Videoproduktion mit Premiere Pro, Final Cut Pro X, DaVinci Resolve, PowerDirector usw. können Filmemacher Aktionen wie das Vergrößern und Verkleinern der Zeitleiste, das Navigieren in einer benutzerdefinierten Geschwindigkeit. Mit der TourBox NEO können die Farbparameter einfach und präzise über den Drehknopf, das Rad und den Scrollbalken ausgeführt werden.

Audiobearbeitung

In der Audio-Postproduktion können Audio-Editoren schnell alle Arten von Panels aufrufen. Der Controller bietet einfachen Zugriff auf Werkzeuge zum Zeichnen, Malen und Slicen und können diese in der MIDI-Steuerung anwenden.

Hauptmerkmale

Benutzerfreundliches Design: Einhandbedienung, einzigartige Form und ergonomisches Layout

Sofortige Pinselsteuerung: Pinselanpassung ohne Unterbrechung der Zeichnung

Effiziente Leinwandanpassung: Leinwand und Ebenen so schnell wie nie zuvor anpassen

Präzise Schieberegler-Kalibrierung: Schieberegler mit einer Hand präzise einstellen. Ganz ohne Maus!

Intuitive Navigation auf der Zeitleiste: Zeitleiste hinzoomen oder her scrollen, zuschneiden und Farbkorrekturen vornehmen, intuitiv und präzise

Mühelose Umschaltung zwischen den Werkzeugen: verschiedene Werkzeuge auf der TourBox zuordnen und mühelos darauf zugreifen

Leistungsstarke benutzerdefinierte Konsole mit Optionen wie: Automatischer Wechsel voreingestellte Einstellungen konfigurierbare Tags zahlreiche integrierte Funktionen ein umfangreiches Plugin-TourMenü sicherer Makrobefehle



Die TourBox ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.