TourBox – Controller für Kreativsoftware

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und stellt die Firma TourBox Tech mit der TourBox einen Controller für Kreativsoftware vor, der ähnlich wie die Loupedeck-Produkte die Steuerung von Programmen wie Photoshop, Lightroom, Capture One, Final Cut Pro, Premiere und das Paint-Tool SAI, vereinfachen soll.

Die Bedienelemente – ein Drehknopf, ein Scrollrad, ein Einstellrad und diverse Tasten – können individuell bestimmten Programmfunktionen handelsüblicher Anwendungssoftware zugeordnet und kalibriert werden.

Der Controller ist für die gleichzeitige Verwendung mit einem Tablet oder einer Maus konzipiert und kompatibel mit MacOS ab 10.10 und Windows 7 oder neuer. Die Tourbox ist für 169 Euro im Fotofachhandel oder auf camforpro.com erhältlich.

Pressemitteilung

Zeichnen, Bearbeiten, Retuschieren: Der Controller von TourBox ist ein Must Have für Kreative

Präzises Bearbeiten von Fotos und Videos mittels Drehknopf, Steuerrad und extra Tasten. TourBox steigert die Effektivität bei der Arbeit mit Bild- und Videobearbeitungssoftware

Ubstadt-Weiher, 19.01.2021 – Die SOLECTRIC GmbH, einer der führenden Spezialdistributoren für innovative Foto- und Videoprodukte sowie Lösungen für digitale Bildung und Unterricht in Europa, stellt heute den TourBox Creative Controller für Bild- und Videobearbeitung vor. TourBox ist ein Tool für Bild- und Videobearbeitungsprogramme wie Photoshop, Lightroom und SAI, das den Nutzern effizientes, präzises und stressfreies Arbeiten ermöglicht. Die Bedienelemente von TourBox lassen sich nach den Bedürfnissen der Anwender programmieren und kalibrieren. Somit können beispielsweise Zoom und Pinseleigenschaften nach Belieben angepasst und die Effizienz gesteigert werden. Das Tool ist kompatibel mit Windows und MacOS und lässt sich an jede handelsübliche Software anpassen.

Von Kickstarter auf die Schreibtische der kreativen Macher

TourBox Tech wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, innovative Tools zu entwickeln, die unter anderem das Bearbeiten von Bildern und Videos vereinfachen und revolutionieren sollen. Die Verwendung traditioneller Tastaturen für die Bedienung von Bearbeitungssoftware ist oftmals kompliziert und wenig effizient. Dies brachte das Entwickler-Team von TourBox Tech, bestehend aus Hardware-Ingenieuren von Google, Autodesk, Software-Architekten und Industriedesignern auf die Idee, den Tourbox Creative Controller zu entwickeln. Einem Tool, das mit einer Vielzahl von Creative Software kompatibel ist, um die Arbeit von Fotografen und Designern zu vereinfachen. Zwei Jahre nach der der Gründung startete TourBox auf Kickstarter und bekam Unterstützung von über 2.000 Usern aus 58 Ländern. Der Crowdfunding-Gesamtbetrag lag bei über 220.000 US-Dollar und verhalf dazu, dass TourBox in die Massenproduktion gehen konnte.

Handlich, kompakt, anpassungsfähig

TourBox ist vollständig personalisierbar und lässt sich optimal an den eigenen Workflow anpassen. Anwender können verschiedene Tastenfunktionen für Photoshop, Lightroom oder SAI zuweisen. Es befreit die Nutzer von sich endlos wiederholenden Arbeitsschritten wie Zeichnen, Bearbeiten und Retuschieren, mit einem unkomplizierten und komfortablen Ansatz. Drehknopf, Steuerrad und Tasten lassen sich je nach Bedarf individuell anpassen. Auch die Geschwindigkeiten der Drehung der Steuerräder lassen sich personalisieren. Größe, Verlauf, Deckkraft und Härte der verschiedenen Pinsel, können ebenfalls mit einfachen Klicks oder Drehungen verändert werden.

Komplizierte Tastenkombinationen gehören dank Tourbox der Vergangenheit an. Zusätzlich zu Photoshop, Lightroom oder PaintTool SAI bietet TourBox auch Voreinstellungen für andere beliebte Programme wie Capture One, Final Cut Pro, Premiere und viele andere. Mit Maßen von 116 x 101 x 44 mm und einem Gewicht von 367 g lässt sich der kompakte Controller einfach in jedem Rucksack verstauen, sodass auch von unterwegs an kreativen Projekten gearbeitet werden kann. Ein weiteres Highlight: Der Controller ist für die Verwendung mit einem Tablet oder einer Maus konzipiert.

YouTube, Instagram, TikTok und Co.

Influencer und Hobby-Creator kommen mit TourBox ebenfalls voll auf ihre Kosten. Besonders durch die immer steigenden Nutzerzahlen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken wächst auch das Interesse an professionellem Content. TourBox sorgt durch seine einfache und intuitive Bedienung für ein schnelles und effizientes Arbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Der TourBox Creative Controller ist für eine UVP von 169,– EUR im Fotofachhandel oder auf camforpro.com erhältlich.

Auf einen Blick: