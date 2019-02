Tamron entwickelt drei weitere Vollformatobjektive

Der japanische Objektivhersteller Tamron will auf der Fotomesse CP+ 2019 im japanischen Yokohama (28. Februar bis 3. März) drei neue Vollformatobjektive vorstellen, die ab Mitte dieses Jahres erhältlich sein sollen. Es handelt sich um zwei Objektive für DSLR-Kameras – das 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Modell A043) und das besonders lichtstarke SP 35mm F/1.4 Di USD (Modell F045) – sowie ein Ultra-Weitwinkelzoom mit durchgehender Lichtstärke f/2,8 für spiegellose Systemkameras mit Sony E-Mount – das 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Modell A046).

Tamrons Hinweis „Bei Verwendung des Objektivs an einer spiegellosen Systemkamera mittels Original-Adapter des Herstellers stehen sämtliche DSLR-Kamerafunktionen zur Verfügung.“ lässt vermuten, dass die Canon- und Nikon-Varianten der beiden DSLR-Objektive jeweils mit dem Canon-EOS-R- beziehungsweise dem Nikon-Z-System voll kompatibel sind.

Mitteilung von Tamron

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043)

Das lichtstarke und kompakte Porträt-Zoom setzt Maßstäbe

Das neue kompakte Zoomobjektiv deckt den vielfältig nutzbaren Brennweitenbereich von 35 mm bis 150 mm ab. Bei Porträtfotografen sind besonders die Brennweiten 85 mm und 135 mm beliebt, die als ideale Porträtbrennweiten gelten. Dank der hohen Lichtstärke von F/2.8 im Weitwinkel- und F/4 im Telebereich wird der Hintergrund in attraktiver Unschärfe aufgelöst (Bokeh-Effekt). Die Naheinstellgrenze liegt unabhängig von der gewählten Brennweite bei 45 cm, was eindrucksvolle Nahaufnahmen ermöglicht. Das 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD bietet eine herausragende Abbildungsleistung. Der optische Aufbau beinhaltet ein mit hoher Präzision platziertes LD-Glaselement (Low Dispersion) sowie asphärische Linsen, wodurch optische Abbildungsfehler auf ein Minimum reduziert werden. Das Objektiv ist mit einer Dual-MPU-Einheit (Dual Micro-processing Unit) ausgestattet, die eine optimale Autofokus-Leistung und eine sehr effektive Bildstabilisierung ermöglicht.

Hinweis: Bei Verwendung des Objektivs an einer spiegellosen Systemkamera mittels Original-Adapter des Herstellers stehen sämtliche DSLR-Kamerafunktionen zur Verfügung.

SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045)

Die super lichtstarke Festbrennweite bietet ultimative Abbildungsqualität

In diesem Jahr feiert die Tamron SP-Serie ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 1979 unterstützen die hochwertigen Objektive anspruchsvolle Fotoenthusiasten auf der ganzen Welt dabei, das perfekte Bild aufzunehmen. Anlässlich des Jubiläums hebt Tamron die erfolgreiche Serie mit einem außergewöhnlichen Objektiv auf ein neues Niveau. Das super lichtstarke SP 35mm F/1.4 Di USD (Modell F045) spiegelt die einzigartige Expertise und den aktuellen Entwicklungsstand sämtlicher optischer Technologien wider, die für Tamrons beispiellose Kompetenz im Bereich optischer Systeme stehen. Die unübertroffene Abbildungsleistung und der besonders attraktive Bokeh-Effekt des SP 35mm F/1.4 Di USD ermöglichen extrem detailreiche und qualitativ hochwertige Aufnahmen. Der Objektivtubus wurde hinsichtlich einer bestmöglichen Handhabung des Objektivs optimiert, wobei Tamron sich an den Bedürfnissen professioneller Fotografen orientierte. Das Objektiv verfügt über die sehr hohe Lichtstärke F/1.4 und ein hochpräzises Autofokus-System, das schnell und leise auf das Motiv scharfstellt. Mit einer Vielzahl an komfortablen Features ist es der ideale Begleiter für alle, die ein verlässliches Objektiv für ihren kreativen Alltag wünschen. Der universelle Bildwinkel der 35mm-Brennweite eignet sich für nahezu jedes fotografische Einsatzgebiet, einschließlich Reportage, Landschaft, Sport, Street, Hochzeit sowie Familienschnappschüsse.

Hinweis: Bei Verwendung des Objektivs an einer spiegellosen Systemkamera mittels Original-Adapter des Herstellers stehen sämtliche DSLR-Kamerafunktionen zur Verfügung.

17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)

Kompaktes, leichtes und lichtstarkes Ultra-Weitwinkelzoom für spiegellose Systemkameras mit Sony E-Mount

Das 17-28mm F/2.8 Di III RXD ist für ein lichtstarkes Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv überraschend kompakt, wie sein vergleichsweise geringer Filterdurchmesser von 67 mm beweist. Mit seiner unübertroffen leichten und kompakten Bauweise bildet es in Kombination mit einer spiegellosen Vollformat-DSLM eine sehr gut ausbalancierte Einheit und eignet sich für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen. Das 17-28mm F/2.8 Di III RXD bietet über den gesamten Brennweitenbereich eine hohe Lichtstärke von F/2.8 und im extremen Weitwinkelbereich eine kurze Naheinstellgrenze von 19 cm, was zu besonders ausdrucksstarken und kreativen Fotografien inspiriert. Der optische Aufbau garantiert eine hohe Detail- und Kontrastwiedergabe vom Zentrum bis zu den Rändern des Bildes. Das Autofokus-System basiert auf einem RXD-Schrittmotor (Rapid eXtra-silent stepping Drive), der eine sehr schnelle, präzise und außergewöhnlich leise Scharfstellung bewirkt. Das Objektiv eignet sich daher insbesondere auch für Videoaufnahmen.

*Änderungen an Spezifikationen, Design, Funktionalität etc. der drei Produkte bis zur Markteinführung vorbehalten.