Sony ZV-E1 – kompakte und leichte Vollformatkamera für Vlogger

Pressemitteilung von Sony

Die neue Vollformat-Vlog-Kamera ZV-E1 von Sony bietet Content Creatorn ultimative Möglichkeiten

29 März, 2023

Das neue Spitzenmodell im Vlog-Kamera-Sortiment ist mit den E-Mount-Objektiven1 von Sony kompatibel und zeichnet sich durch fortschrittliche Technologien, kinoreife Bilder mit reichen Farbabstufungen, geringes Rauschen und hohe Empfindlichkeit aus.

Sony hat heute die neue ZV-E1 angekündigt, eine Wechselobjektiv-Vlog-Kamera mit leistungsstarkem 35-mm-Vollformat-Bildsensor, die höchsten Ansprüchen bei der Content-Erstellung gerecht wird. Das kompakteste und leichteste Kameragehäuse weltweit gewährleistet herausragende Mobilität und die raffinierten Bedienungsfunktionen ermöglichen Vloggern maximale kreative Freiheit und Vielseitigkeit.

Hauptmerkmale der ZV-E1:

Die weltweit kleinste und leichteste Vollformat-Wechselobjektiv-Kamera für Vlogging und Content Creation 2

Rückwärts belichteter Exmor R CMOS-Bildsensor mit 15+ Blendenstufen und hoher Empfindlichkeit

Sony E-Mount-System

BIONZ XR Bildprozessor

AF mit KI-basierter Echtzeit-Erkennung 3 und zuverlässigem Echtzeit-Tracking 4

und zuverlässigem Echtzeit-Tracking 4K 60p, erweiterbar auf 4K 120p 5

Cinematic Vlog-Einstellungen 6 einschließlich S-Cinetone

einschließlich S-Cinetone Interne optische 5-Achsen-Bildstabilisierung und Bildstabilisierung mit dynamischem Active-Modus 5

KI-basiertes Auto-Framing 7 und Framing-Stabilisator 8

und Framing-Stabilisator S-Gamut3.Cine/S-Log3 und S-Gamut3/S-Log3

Breathing Compensation 8

Produktpräsentationseinstellung 9 und Bokeh per Tastendruck

und Bokeh per Tastendruck Intelligentes 3-Kapsel-Mikrofon mit variabler Richtcharakteristik

LCD-Touchscreen mit verstellbarem Winkel zur einfachen Überwachung der Aufnahmen

Einfache, zuverlässige Verbindung mit dem Smartphone

Mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt

„Die ZV-E1 erfüllt die höchsten Ansprüche von Vloggern, die ihre Inhalte perfekt präsentieren möchten“, so Yann Salmon Legagneur, Head of Imaging Products & Solutions Marketing, Sony Europe. „Sie ist die perfekte Wahl für Content-Produzenten, die sich die ultimative, mit KI-Technologien ausgestattete Vlog-Kamera wünschen, um einzigartige Inhalte liefern zu können.“

Ausdrucksstarke Bilder, die das Motiv perfekt in Szene setzen

Die ZV-E1 ist eine speziell fürs Vloggen konzipierte Kamera, ausgestattet mit einem rückwärtig belichteten Exmor R CMOS 35-mm-Bildsensor mit ca. 12,1 effektiven Megapixeln, der eine hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und ein wunderschönes Bokeh gewährleistet.

Der BIONZ XR Bildprozessor bietet eine bis zu 8-mal10 höhere Verarbeitungsleistung als frühere Prozessortypen und ermöglicht dadurch deutliche Verbesserungen hinsichtlich Empfindlichkeit, Farbabstufung, Farbwiedergabe, Rauschunterdrückung und mehr. Die riesigen Datenmengen, die der Bildsensor erzeugt, können in Echtzeit verarbeitet werden, selbst bei 4K-Aufnahmen (QFHD: 3840 x 2160) mit 120p11. Zudem trägt der BIONZ XR Bildprozessor wesentlich zur höheren AF-Geschwindigkeit und -Präzision bei.

Die ZV-E1 kann hochwertige 4K (QFHD) 10 Bit 4:2:2-Videos mit voller Pixelauslesung ohne Pixel-Binning aufnehmen. Das macht die Ausdrucksstärke des Vollbildformats auch bei Videoaufzeichnungen verfügbar und gewährleistet hochauflösende 4K-Aufnahmen ohne Moiré- oder Treppeneffekte.

Die Kamera unterstützt 4K-Videoaufnahmen mit 60p und lässt sich über die Creators’ Cloud auf bis zu 4K 120p updaten, mit außergewöhnlich flüssigen Zeitlupenbildern (bis zu 5-fach)12. Bei der direkten Wiedergabe von Videos in Zeitlupe oder Zeitraffer im S&Q-Modus13 und Verwendung des XAVC S-I-Formats mit 60p sorgt eine maximale Bitrate von 600 Mbps (4:2:2 10 Bit, H.264, All-I)14 für hervorragende Bildqualität. Nach dem Upgrade sind im XAVC S-Format Videos in bis zu 10-facher Zeitlupe mit Full HD-Auflösung bei 240 BpS15 möglich. Dies eröffnet spannende neue Perspektiven auf dynamische Sportarten und andere actionreiche Ereignisse.

Der Dynamikumfang von 15+ Blendenstufen16 ermöglicht es, natürlich wirkende Bilder bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen aufzunehmen, ohne dass helle Lichter oder Details in Schattenbereichen verlorengehen. Der Standard-ISO-Bereich reicht von 80 bis 102.400 sowohl für Fotos als auch für Filme. Der erweiterte ISO-Bereich für Fotos beträgt 40 bis 409.600 und der erweiterte Bereich für Filme 80 bis 409.600.

Film-Ambitionen werden wahr

Mit den Cinematic Vlog-Einstellungen17 bietet die ZV-E1 einen intuitiven Weg, Szenen in beeindruckender Spielfilm-Optik zu realisieren. Durch die Auswahl eines geeigneten Looks und einer passenden Stimmung18 kann jeder leicht cineastische Vlog-Aufnahmen schaffen, die ideal zur Szene und kreativen Intention passen. Die Cinematic Vlog-Einstellungen umfassen: „Looks“19, um die natürlichen Mitteltöne, weichen Farben und sanften Glanzlichter zu erzielen, die für einen Film-Look charakteristisch sind, und zugleich die Hauttöne zu verschönern; „Stimmungen“20, die bestimmte Farben betonen; sowie die AF-Übergangsgeschwindigkeit21, die die Geschwindigkeit des Fokusantriebs beim Motivwechsel bestimmt. Eine Bildwiederholrate von 24 BpS22 und das Cinemascope-Breitbildformat (2,35:1)23 mit schwarzen Streifen über und unter dem Bild verstärken die Kinowirkung zusätzlich.

Für einen wirklich kinoreifen Look bietet die ZV-E1 das Farbprofil S-Cinetone. S-Cinetone basiert auf der Cinema Line-Technologie von Sony und gewährleistet natürliche Töne im mittleren Bereich, die für einen ansprechenden Hautton in Kinoqualität sorgen.

Mit einer Auswahl neuer Creative Looks lassen sich direkt in der Kamera interessante Looks für Fotos und Videos schaffen. 10 Creative Looks stehen zur Verfügung, die unverändert verwendet oder individuell angepasst werden können. Die neue Funktion „My Image Style“24 ermöglicht Aufnahmen im Modus „Intelligente Automatik“ oder „Szenenauswahl“. Symbole auf dem Touch-Monitor erleichtern die direkte Anpassung von Hintergrund-Bokeh, Helligkeit und Farbton sowie die Auswahl eines Creative Looks.

Konstant hohe Bildqualität dank künstlicher Intelligenz und führender Technologien

Die Echtzeit-AF-Erkennung umfasst eine innovative KI-Verarbeitungseinheit, die auf Basis von Motivformdaten Bewegungen präzise erkennt. Die hochmoderne Technologie zur Einordnung menschlicher Posen kann anhand erlernter menschlicher Formen und Haltungen nicht nur Augen, sondern auch Körper- und Kopfpositionen mit hoher Genauigkeit erkennen. So können auch Personen fokussiert und nachverfolgt werden, die von der Kamera abgewandt sind. Die KI-Verarbeitung ist sogar in der Lage, zwischen mehreren Personen mit unterschiedlichen Körperhaltungen zu unterscheiden, und auch die Erkennung individueller Gesichter wurde verbessert. So funktioniert die Nachverfolgung selbst in schwierigen Situationen zuverlässig, etwa wenn das Gesicht einer Person geneigt ist, sich im Schatten befindet oder von hinten beleuchtet wird. Neben Menschen und Tieren25 kann die KI-Verarbeitungseinheit jetzt auch Vögel26, Insekten, Autos/Züge und Flugzeuge27 erkennen und bietet damit noch mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei Foto- und Videoaufnahmen.

Die ZV-E1 ermöglicht KI-basiertes Echtzeit-Tracking4, das aktiviert werden kann, indem die Kamera auf das Motiv gerichtet und der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Die Kamera verfolgt das Motiv dann automatisch, sodass sich die Benutzer auf den Bildausschnitt und die Bildkomposition konzentrieren können. Die neue Kamera verfügt über einen schnellen Hybrid-Autofokus zur raschen Erfassung und zuverlässigen Nachführung und bietet detaillierte AF-Einstellungen für ultimative Präzision und Kontrolle.

Eine kompakte, hochpräzise Bildstabilisierungseinheit und Gyrosensoren mit optimierten Algorithmen ermöglichen eine Stabilisierung mit bis zu 5,0 Stufen28, die dazu beiträgt, die potenzielle Bildqualität der ZV-E1 voll auszuschöpfen. Verwacklungen der Kamera werden in 5 Achsen29 erkannt und effektiv korrigiert. Die integrierte Bildstabilisierung der Vlog-Kamera gewährleistet eine effektive Stabilisierung mit einer Vielzahl von Objektiven, einschließlich E-Mount-Objektiven, die über keine eigene Stabilisierung verfügen.

Die Bildstabilisierung mit dynamischem Active-Modus30 ist rund 30 Prozent effektiver als der Active-Modus31 der Vorgängermodelle. Dadurch gelingen einfacher als je zuvor flüssige, stabile Vlog-Aufnahmen im Gehen für eine eindrucksvolle, dynamische Bildwirkung.

Eine weitere herausragende Funktion der ZV-E1 ist das KI-basierte Auto-Framing für Videos32 – ideal für die Aufzeichnung von Interviews, Musik-Performances, Kochsendungen und vielem mehr. Mithilfe der KI-basierten Motiverkennungs-Technologie schneidet die Auto-Framing-Funktion den Bildausschnitt automatisch zu, sodass das Motiv bei der Aufnahme stets prominent im Bild zu sehen ist. Auch wenn die Kamera nicht bewegt wird, wird der Bildausschnitt kontinuierlich angepasst, um das Motiv nahtlos nachzuführen, was gerade auch für Aufnahmen ohne Team hilfreich ist. Das Motiv, das nachverfolgt werden soll, kann einfach über das Touch-Display der Kamera oder die Creator’s App auf dem Smartphone ausgewählt werden.

Die Breathing Compensation33 unterdrückt Bildverschiebungen beim Fokussieren, um einen konsistenten Sichtwinkel zu erhalten und sanfte, dramatische Fokussierungseffekte zu erzielen. Die Kamera bietet auch eine multiple Gesichtserkennung34, die bei der Aufnahme von Gruppen-Selfies oder Gruppenporträts Bokeh und Fokus automatisch an mehrere erkannte Gesichter anpasst. So wird verhindert, dass nur die Gesichter im Vordergrund scharf sind, diejenigen im Hintergrund dagegen unscharf.

Außerdem verfügt die ZV-E1 über einen Framing-Stabilisator34, der die Position des Motivs im Bild automatisch konstant hält. Die fortschrittliche, KI-basierte Motiverkennungs-Technologie arbeitet mit der Bildstabilisierung der Kamera im dynamischen Active-Modus zusammen, damit das Motiv bei handgeführten Aufnahmen ruhig und stabil im Bild bleibt. Dies ermöglicht flüssige Videos beispielsweise bei Aufnahmen, bei denen die Kamera einer gehenden Person folgt oder sich um eine Person herum bewegt.

Hauttöne werden bei der ZV-E1 für Fotos und Videos individuell optimiert, sodass die Haut bei Selfies oder Vlogging-Aufnahmen natürlich und schön wirkt. Zudem verfügt die Kamera über einen Bokeh-Schalter, mit dem sich das Hintergrund-Bokeh35 per Tastendruck optimieren lässt, sowie einen Soft-Skin-Effekt, durch den die Haut bei Videoaufnahmen glatter erscheint36.

Natürlich bietet die ZV-E1 auch eine Produktpräsentationseinstellung37 für Produktbewertungen, dank derer der Fokus nahtlos vom Gesicht zu einem vor das Objektiv gehaltenen Produkt und wieder zurück verlagert werden kann.

Flüssiger, einfacher, vielseitiger Zoom

Bei der ZV-E1 dürfen die Benutzer eine kreative Zoomsteuerung38 erwarten. Der Zoomhebel an der Oberseite des Griffs steuert nicht nur kompatible motorische Zoomobjektive, sondern verringert auch Einbußen bei der Bildqualität, wenn der Clear Image Zoom mit nicht-motorischen Zoom- und Prime-Objektiven verwendet wird. Dadurch lässt sich die Anzahl der benötigten Objektive bei vielen Projekten erheblich reduzieren.

Die AF-Erkennung in Echtzeit, das Echtzeit-Tracking und die Einstellungen für den Fokusbereich bleiben beim digitalen Zoomen oder bei der Verwendung des Clear Image Zooms aktiv. So wird die volle Präzision und Geschwindigkeit des Phasenerkennungs-AF-Systems der Kamera auch beim digitalen Zoomen erreicht.

Halte die Zeit an und fange jeden Moment ein

Die kamerainterne Zeitraffer-Erstellung ist eine wertvolle Hilfe für Benutzer, die faszinierende Zeitraffersequenzen aufnehmen möchten, zum Beispiel am Himmel entlangziehende Wolken, Bewegungsflüsse von Menschen in Städten oder Veränderungen anderer Motive, die normalerweise kaum wahrnehmbar wären. Das Belichtungsintervall39 kann von 1 Sekunde bis 60 Sekunden eingestellt werden, sodass langsam ablaufende Ereignisse leicht zu interessanten Zeitraffer-Filmen komprimiert werden können.

Fortschrittliche Audiofunktionen für überzeugende Vlog-Inhalte

Die ZV-E1 verfügt über ein leistungsstarkes 3-Kapsel-Mikrofon mit variabler Richtcharakteristik, das klare Tonaufnahmen auch in Außenbereichen ermöglicht, in denen Wind- und Umgebungsgeräusche Probleme bereiten können. Der mitgelieferte Windschutz kann das Windrauschen bei Aufnahmen in windigen Umgebungen deutlich reduzieren. Für die Richtcharakteristik stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung – Auto40, Vorne41, Alle Richtungen42 und Hinten43 –, um den verschiedensten Situationen gerecht zu werden. Zudem kann das Mikrofon im Einklang mit der Gesichtserkennung automatisch in die entsprechende Richtung wechseln, sodass optimale Audioaufnahmen leicht gelingen.

Die Kamera ist außerdem mit einem Multi Interface (MI)-Schuh mit digitaler Audioschnittstelle sowie Mikrofon- und Kopfhörerbuchsen ausgerüstet, um die Möglichkeiten für Audioaufnahmen noch zu erweitern.

Umfangreiche Unterstützung bei der Bearbeitung hilft, Visionen zu realisieren

Die ZV-E1 bietet fortschrittliche Videoaufnahmemodi. Dank der Fähigkeit, große Datenmengen schnell auszulesen und zu verarbeiten, unterstützt der Vollformat-Bildsensor eine vollständige Pixelauslesung für 4K-Aufnahmen ohne Pixel-Binning sowie eine Reihe von Aufnahmeformaten, die eine deutlich verbesserte Bildqualität und mehr Freiheit und Effizienz bei der Nachbearbeitung ermöglichen.

Die ZV-E1 kann intern 10 Bit 4:2:2-Videos mit Long GOP- oder All-Intra-Komprimierung aufzeichnen und unterstützt interne Intra-Frame-Aufzeichnung (All-I)44. Bei Aufzeichnungen im XAVC HS-Format45 mit dem MPEG-H HEVC/H.265-Codec wird die Effizienz ungefähr verdoppelt.

Die Vlog-Kamera bietet auch eine Flexible ISO-Funktion, die auf AUTO gesetzt oder manuell von 640 bis 102400 (160 bis 409600 im erweiterten ISO-Modus) eingestellt werden kann. Ein Bildprofil mit zuweisbaren LUTs bietet die Möglichkeit, bei Aufnahmen in anderen Modi als einem der voreingestellten Log-Modi spezifische Looks zu realisieren.

Perfekt für einfaches, reibungsloses Vloggen

Die ZV-E1 ist außerordentlich leicht bedienbar. Dafür sorgen ein seitlich öffnendes LCD-Display mit verstellbarem Winkel zur einfachen Überwachung der Aufzeichnungen, eine Touch-Funktion beim Aufnehmen sowie eine Anordnung der Bedienelemente und ein Griff, die fürs Vloggen optimiert sind.

Funktionen für komfortables, zuverlässiges Aufnehmen

Dank dem leistungsstarken Z-Akku von Sony und USB PD (Power Delivery) für schnelles Laden verfügt die neue Vlog-Kamera über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für längere Aufnahmen46. Um die Leistung noch weiter zu verbessern, wurden der Bildprozessor, der Bildsensor und die zugehörigen Schaltkreise so konzipiert, dass sie bei allen Aufnahmebedingungen den Stromverbrauch optimieren.

Kompaktes Leichtgewicht für überlegene Mobilität

Die ZV-E1 ist die weltweit kompakteste und leichteste Vlog-Kamera mit CMOS-Vollformatsensor und wechselbaren Objektiven47. Ihre außergewöhnliche Mobilität eröffnet Vloggern neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten.

Die ZV-E1 ist staub- und feuchtigkeitsbeständig48. Und wenn ein kabelloser Aufnahmegriff mit Fernbedienung (GP-VPT2BT) verwendet wird, lässt sie sich sogar mit einer Hand bedienen49.

Creators’ Cloud und einfache Smartphone-Konnektivität

Dank der neu angekündigten Creator’s Cloud-Plattform50 von Sony und der einfachen Smartphone-Verbindung können Content-Ersteller ihre Inhalte spielend leicht teilen. Mit Shot Marks51 können sie Clips mit einer Dauer von 15, 30 oder 60 Sekunden52 markieren, die in sozialen Medien gepostet werden sollen, und sie schnell auf ein Smartphone übertragen.

Die Creator’s App ermöglicht es, die ZV-E1 über das Smartphone zu steuern und mit der Kamera aufgezeichnete Bilder und Videos auf das Smartphone zu übertragen. Der Akku- und Medienstatus der Kamera kann vom Smartphone aus überwacht werden und je nach Bedarf können Datum und Kameranamen bearbeitet werden. Zudem bietet die Creator’s App einen bequemen Weg, um die Kamerasoftware zu aktualisieren.

Detaillierte Nachbearbeitung

Die ZV-E1 zeichnet Metadaten zur Bildstabilisierung und Kameradrehung auf, die bei der Nachbearbeitung mit der kostenlosen Desktop-Anwendung Catalyst Browse, der kostenpflichtigen Desktop-Anwendung Catalyst Prepare53 oder dem Catalyst Prepare Plugin54 helfen können, das Material schnell und präzise zu stabilisieren. Während der Bearbeitung kann auch die Breathing Compensation genutzt werden.

Live-Streaming in ausgezeichneter Qualität

Wenn die ZV-E1 über USB an einen PC oder ein Smartphone55 angeschlossen wird, kann sie als 4K (2160p)-Webcam dienen. So können Live-Inhalte in höchster Qualität gestreamt und Online-Meetings, Live-Events oder sogar einfache Unterhaltungen mit Freunde und Familienmitgliedern kreativ gestaltet werden.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit entwickelt

Mit globalen Initiativen wie Road to Zero und dem Ziel zum Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2030 engagiert sich Sony für eine nachhaltige Zukunft. Auch bei der Entwicklung der Kamera ZV-E1 wurde gezielt auf Nachhaltigkeit geachtet.

Der Windschutz der Kamera besteht aus Fasern56, die aus recycelten PET-Flaschen57 hergestellt werden, um die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Die Außenverpackung der ZV-E1 ist ebenfalls umweltbewusst und recycelbar gestaltet. Sie ist plastikfrei und verwendet das Papiermaterial „Original Blended Material“ von Sony, das aus Bambus, Zuckerrohr und recyceltem Papier besteht. Für die Produkttaschen werden Vliesstoffe auf pflanzlicher Basis verwendet58, um den ökologischen Fußabdruck von Sony zu minimieren.

Darüber hinaus bietet die ZV-E1 neue Funktionen zur Barrierefreiheit, die die Bedienung in vielfacher Hinsicht erleichtern. Dazu zählt beispielsweise eine Bildschirmlesefunktion für sehbehinderte Menschen59. Dank der barrierefreien Funktionen können alle Nutzer die zahlreichen Vorzüge genießen, die die ZV-E1 bei Aufzeichnung und Wiedergabe bietet.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

ZV-E1 von Sony: 2.699 Euro

ZV-E1 Kit mit SEL-2860 Objektiv von Sony: 2.999 Euro

Verfügbarkeit: Ab Ende April 2023 bei zahlreichen Sony Vertragshändlern

Weitere Informationen gibt es hier.

Ein Produktvideo zur neuen ZV-E1 steht hier zur Verfügung.

Hier finden Sie eine Vielzahl von exklusiven Storys, Videos und spannenden aktuellen Inhalten, die mit den neuesten Kameras und anderen Produkten von Sony aufgenommen wurden. Der europäische Foto-Hub von Sony ist in 22 Sprachen verfügbar. Er informiert über Produktneuheiten und Wettbewerbe und bietet eine aktuelle Liste von Sony Events in jedem Land.

1 Kompatibel mit allen E-Mount-Objektiven, einschließlich der überragenden G Master-Serie mit atemberaubender Auflösung und erstklassigem Bokeh.

2 Zum Zeitpunkt der Produktankündigung im März 2023, basierend auf einer Untersuchung von Sony zu digitalen Wechselobjektivkameras mit 35-mm-Vollformat-Bildsensor und integrierter optischer Bildstabilisierung.

3 Möglicherweise kann die Kamera nicht alle angegebenen Motive unter allen Bedingungen genau erkennen. Verfügbare Motiveinstellungen sind: [Mensch], [Tier/Vogel], [Tier], [Vogel], [Insekt], [Auto/Zug] und [Flugzeug]. In einigen Fällen können fälschlicherweise andere Motivtypen erkannt werden als der angegebene Typ.

4 [Tracking] im Menü. Basiert auf fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, einschließlich maschinellen Lernens.

5 Von der Kamera-Upgrade-Website von Sony muss eine kostenlose Lizenz heruntergeladen und in der Kamera installiert werden. In einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Wird im Juni 2023 oder später veröffentlicht. Weitere Informationen unter: https://creatorscloud.sony.net/cameraupgrade/4k120p/

QFHD (3840×2160). Mit ca. 10 % Bildzuschnitt.

6 Verfügbar im Film- und S&Q-Modus. Nicht verfügbar für XAVC S-I 4K-Aufnahmen im S&Q-Modus.

7 Nur für Filme verfügbar. Beim Framing werden Ausschnitte aus 4K-Bildern verwendet, wodurch sich der Bildwinkel reduziert.

8 Nur verfügbar mit Objektiven, die die Breathing Compensation unterstützen. Bildwinkel und Bildqualität können sich geringfügig ändern. Eine vollständige Kompensierung ist möglicherweise nicht mit allen Objektiven möglich. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Verzeichnungskorrektur ausgeschaltet ist, der S&Q-Modus verwendet wird oder das Aufnahmeformat auf RAW oder ein Format eingestellt ist, das RAW beinhaltet. http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/breathing/en/

9 [Motiverkennung im AF] ist auf [Aus] eingestellt und [Fokusbereich] auf [Zone].

10 Verglichen mit dem BIONZ X Bildprozessor bei der ZV-E10. Testbedingungen von Sony.

11 Von der Kamera-Upgrade-Website von Sony muss eine kostenlose Lizenz heruntergeladen und in der Kamera installiert werden. In einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Wird im Juni 2023 oder später veröffentlicht. Weitere Informationen unter: https://creatorscloud.sony.net/cameraupgrade/4k120p/

QFHD(3840×2160). Mit ca. 10 % Bildzuschnitt.

12 Nachbearbeitung sowie Aufnahme im S&Q-Modus erforderlich.

13 Die Audioaufzeichnung ist im S&Q-Modus nicht verfügbar.

14 Für Aufnahmen im XAVC S-I-Format ist eine Speicherkarte der Klasse V90 erforderlich.

15 Von der Kamera-Upgrade-Website von Sony muss eine kostenlose Lizenz heruntergeladen und in der Kamera installiert werden. In einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Wird im Juni 2023 oder später veröffentlicht. Weitere Informationen unter: https://creatorscloud.sony.net/cameraupgrade/4k120p/

Auslesung mit 1420 x 804 effektiven Pixeln.

16 S-Log3-Filme, Testbedingungen von Sony

17 Verfügbar im Film- und S&Q-Modus. Nicht verfügbar für XAVC S-I 4K-Aufnahmen im S&Q-Modus.

18 „Stimmung“ ist nicht verfügbar, wenn der Look [Mono] ausgewählt ist.

19 S-CINETONE/ CLEAN / CHIC / FRISCH / MONO

20 AUTO / GOLD / OZEAN / WALD

21 HOCH / MITTEL / NIEDRIG

22 Bei der Angabe von Aufzeichnungsbildraten werden die nächstliegenden ganzzahligen Werte verwendet. Die tatsächlichen entsprechenden Bildraten sind wie folgt: 24p: 23,98 BpS, 30p: 29,97 BpS, 60p: 59,94 BpS, und 120p: 119,88 BpS

23 Die schwarzen Streifen oberhalb und unterhalb des Bilds werden als Teil des Bilds aufgezeichnet. Der Bildbereich zwischen den schwarzen Streifen hat das Cinemascope-Seitenverhältnis, doch das Seitenverhältnis des gesamten aufgezeichneten Bildbereichs ist 16:9.

24 Beim Umschalten zwischen Foto-, Film- und S&Q-Modus (einschließlich REC im Foto-Modus) werden die Einstellungen zurückgesetzt.

25 Die Tiererkennung wurde erweitert und erkennt nun zusätzlich zu den Augen und Köpfen von Hunden, Katzen und ähnlichen Tieren auch die Augen einiger Weidetiere und Kleintiere.

26 Der neue Vogelmodus erkennt problemlos die Augen zahlreicher Vogelarten sowie Köpfe, Körper und Körperhaltungen von Vögeln.

27 Möglicherweise kann die Kamera nicht alle angegebenen Motive unter allen Bedingungen genau erkennen. Verfügbare Motiveinstellungen sind: [Mensch], [Tier/Vogel], [Tier], [Vogel], [Insekt], [Auto/Zug] und [Flugzeug]. In einigen Fällen können fälschlicherweise andere Motivtypen erkannt werden als der angegebene Typ.

28 CIPA-Normen. Nur Nicken/Gieren. FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Bei Fotoaufnahmen.

29 Winkelverwacklungen (Nicken/Gieren) wirken sich am stärksten auf die Bildqualität aus und nehmen bei längeren Brennweiten tendenziell zu. Verschiebungsverwacklungen treten vor allem bei Makroaufnahmen mit hoher Vergrößerung auf, und Drehverwacklungen (Rollen) können die Qualität von Nachtaufnahmen und Filmen stark beeinträchtigen.

30 Der dynamische Active-Modus reduziert den Bildwinkel stärker als der Active Modus. Der Clear Image Zoom ist bei der Aufnahme von 4K-Filmen im dynamischen Active-Modus nicht verfügbar.

31 Im Vergleich zum Active-Modus der α7S III. Interne Testbedingungen von Sony.

32 Nur für Filme verfügbar. Beim Framing werden Ausschnitte aus 4K-Bildern verwendet, wodurch sich der Bildwinkel reduziert.

33 Nur verfügbar mit Objektiven, die die Breathing Compensation unterstützen. Bildwinkel und Bildqualität können sich geringfügig ändern. Eine vollständige Kompensierung ist möglicherweise nicht mit allen Objektiven möglich. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Verzeichnungskorrektur ausgeschaltet ist, der S&Q-Modus verwendet wird oder das Aufnahmeformat auf RAW oder ein Format eingestellt ist, das RAW beinhaltet. http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/breathing/en/

34 Verfügbar im Film- oder S&Q-Modus, wenn die intelligente Automatik ausgewählt ist und die [AF-Motiverkennung] auf [Mensch] eingestellt ist.

35 Hintergründe können durch einfache Betätigung der Taste schnell defokussiert werden. Mit dieser Funktion lässt sich leicht ein schönes Vollformat-Bokeh erzielen, das das Hauptmotiv effektiv hervorhebt und gleichzeitig Bilder von beeindruckender Tiefe schafft.

36 Der Soft Skin-Effekt glättet kleine Fältchen und Unreinheiten und betont die Augen und den Mund.

37 Die [Motiverkennung im AF] ist auf [Aus] gestellt und [Fokusbereich] auf [Zone].

38 Zoomgeschwindigkeit: Am WEIT- und am TELE-Ende des Zoomhebels gibt es jeweils zwei Betriebspositionen, denen je nach Bedarf eine von acht Zoomgeschwindigkeiten zugewiesen werden kann. Extrem langsame Zooms sind leicht möglich. Auch dem Standby- und Aufnahmemodus der Kamera können unterschiedliche Zoomgeschwindigkeiten zugewiesen werden.

Stufenzoom: Diese Funktion kann in Verbindung mit dem Clear Image Zoom und dem Digitalzoom genutzt und über eine neue Stufenzoom-Taste oder den Touch-Monitor aktiviert werden, um schnell zwischen den Zoomfaktoren 1,0x, 1,5x, 2,0x oder 4,0x zu wählen. Sie kann auch in Verbindung mit dem optischen Zoom verwendet werden.

Zoomen über benutzerdefinierte Tasten: Der Weitwinkel- und der Telezoom können benutzerdefinierten Tasten zugewiesen werden, um mehr Zoomgeschwindigkeiten steuern zu können, als es mit dem Zoomhebel allein möglich ist.

Zoomring-Drehrichtung: Legt fest, welche Drehrichtung des Zoomrings dem Weitwinkel- und dem Telezoom zugewiesen wird (nur verfügbar bei kompatiblen Motorzoomobjektiven). Standardmäßig wird bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn auf Weit gezoomt (Auszoomen), bei Drehung im Uhrzeigersinn auf Tele (Einzoomen).

Fernzoom: Unterstützt die Fernbedienung des Zooms über die Creator’s App oder eine optionale Fernsteuerungseinheit. Die Zoomgeschwindigkeit kann je nach Bedarf fest oder variabel eingestellt werden. Die Zoomgeschwindigkeiten mit Fernbedienung lassen sich unabhängig voneinander festlegen, und es kann leicht extrem langsam, weich und feinfühlig gezoomt werden.

39 Das maximale Belichtungsintervall beträgt bei 4K-Aufnahmen 6 Sekunden.

40 Je nach dem aktuellen Status der Motiverkennung und -verfolgung wird automatisch die Richtcharakteristik [Vorne] oder [Alle Richtungen] ausgewählt.

41 Von vorn auftreffender Schall wird aufgezeichnet (Schall aus der Richtung, auf die das Objektiv gerichtet ist).

42 Schall aus allen Richtungen wird aufgezeichnet.

43 Der Schall hinter der Kamera wird aufgezeichnet.

44 Wenn über das Format-Menü XAVC S-I 4K oder HD ausgewählt wird.

45 Für die Bearbeitung ist Catalyst Browse Version 2022.1 oder höher oder eine andere XAVC HS-kompatible Bearbeitungssoftware erforderlich.

46 Laden über USB und Power Delivery werden nur über den USB Type-C-Anschluss unterstützt. Wenn Strom über USB geliefert wird, muss ein Akku in der Kamera eingelegt sein. Der interne Akku kann sich entladen, auch wenn über USB Strom geliefert wird, abhängig vom verwendetem Adapter und den Betriebsbedingungen der Kamera.

47 Zum Zeitpunkt der Produktankündigung im März 2023, basierend auf einer Untersuchung von Sony zu digitalen Wechselobjektivkameras mit 35-mm-Vollformat-Bildsensor und integrierter optischer Bildstabilisierung.

48 100%iger Staub- und Feuchtigkeitsschutz kann nicht gewährleistet werden.

49 Separat erhältlich.

50 Die Creator’s Cloud-Plattform von Sony vereint die neuesten Kameratechnologien mit cloudbasierter KI-Technologie, um den gesamten kreativen Workflow zu unterstützen, von der Aufnahme bis zur Produktion.

51 Wenn mehrere Shot Marks angewandt wurden, werden die Clips für alle Shot Marks innerhalb eines aufgezeichneten Segments extrahiert und übertragen. Zur Smartphone-Übertragung ist die Creator’s App erforderlich.

52 Je nachdem, an welcher Stelle die Shot Mark hinzugefügt wird, kann die Länge des ausgeschnittenen Videos kürzer sein als die angegebene Länge.

53 Unterstützt in Catalyst Browse/Prepare Version 2020.1 oder höher. Bildstabilisierungs-Metadaten, die von Catalyst genutzt werden können, werden erzeugt, wenn ein Sony E-Mount-Objektiv verwendet wird und die optische Bildstabilisierung der Kamera auf [AUS] oder [Aktiv] eingestellt ist.

54 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Ländern oder Regionen nicht nutzbar. Einzelheiten finden Sie bei den Angaben zur Serviceverfügbarkeit nach Land/Region auf https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/cpplugin/

55 Beim Streamen über USB beträgt die maximale Bildauflösung 3840 x 2160 und die maximale Bildwiederholrate 30 BpS. Das Betriebssystem des verwendeten Computers oder Smartphones muss mit UVC/UAC kompatibel sein. Verwenden Sie das aktuellste für Ihr Gerät verfügbare Betriebssystem. Für den Anschluss an Geräte mit einem USB-Typd-C-Anschluss kann ein handelsübliches USB-Kabel und/oder ein Anschlussadapter verwendet werden. Bei Anschluss über USB2.0 beträgt die maximale Bildauflösung HD (720p) und die maximale Bildwiederholrate 30 BpS.

56 Stoff und Flor.

57 Je nach Produktionszeitpunkt ist recyceltes Material möglicherweise nicht verfügbar.

58 Ausgenommen sind Materialien, die in Beschichtungen und Klebmaterialien verwendet werden. In bestimmten Produktionszeiträumen sind natürliche Vliesstoffe möglicherweise nicht verfügbar.

59 Die Einstellung beim Versand ist Englisch; sie kann im Menü auf 10 verschiedene Sprachen geändert werden.