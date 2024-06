Sony World Photography Awards 2025

Die Sony World Photography Awards gehen in die nächste Runde. Ab sofort können Fotografen Wettbewerbsbeiträge für 2025 einreichen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei und erfolgt über die Plattform worldphoto.org.

Bereits zum zehnten Mal werden die Wettbewerbsbeiträge der Gewinner und Finalisten des Vorjahres im Willy-Brandt-Haus in Berlin ausgestellt. Von 11. Oktober 2024 bis 19. Januar 2025 können Besucher dort eine Auswahl von 130 herausragenden Bildern der Awards 2024 bewundern.

Die Sony World Photography Awards sind ein internationaler Wettbewerb, der die beste zeitgenössische Fotografie auszeichnet und eine Plattform für kreative Talente bietet. Der von der World Photography Organisation (WFO) ausgerichtete Wettbewerb wird von Sony unterstützt, um die Entwicklung der Fotokultur zu fördern.

Fotografen können sich in vier Wettbewerben messen – dem professionellen Wettbewerb, dem offenen Wettbewerb, dem Jugendwettbewerb und dem Studierendenwettbewerb. Beim professionellen Wettbewerb werden Serien von fünf bis zehn Bildern in zehn Kategorien ausgezeichnet, beim offenen Wettbewerb werden die besten Einzelbilder des Jahres in zehn Kategorien prämiert. Der Jugendwettbewerb würdigt die Bilder von aufstrebenden Talenten unter 19 Jahren und der Studierendenwettbewerb prämiert Projekte von Fotografie-Studenten.

Darüber hinaus umfassen die Awards weitere Programme wie die National & Regional Awards, der Latin America Professional Award und der Alpha Female Award. Ein besonderer Preis ist der Nachhaltigkeitspreis, der in Zusammenarbeit mit der United Nations Foundation und Sony Pictures entwickelt wurde.

Beim professionellen Wettbewerb gibt es 2025 die neue Kategorie „Perspektiven“. Hier geht es um Bildserien, die unterschiedliche Formate und Genres zu einer stimmigen Erzählung verbinden. Das mögliche Spektrum reicht dabei von dokumentarischen oder kreativen Ansätzen bis hin zu einer Mischung aus Porträts, Landschaftsaufnahmen und Stillleben. Gesucht sind vor allem Serien, die sich durch einen charakteristischen Stil und eine erkennbare Faszination für das gewählte Thema auszeichnen.

Der Studentenwettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto „Am Anfang“. dabei geht es darum, in einer Serie aus fünf bis zehn Bildern einen Neubeginn beziehungsweise den ersten Teil oder das früheste Stadium von etwas zu visualisieren. Hinsichtlich der Aufnahmemethode oder des Stils gibt es keine Vorgaben. Kreative Interpretationen sind erwünscht, müssen aber im Rahmen des vorgegebenen Themas bleiben.

Beim Jugendwettbewerb 2025 sollen die Teilnehmer bis zu drei ihrer Lieblingsbilder aus dem Jahr 2024 einsenden. Alle fotografischen Stile, Genres und Ansätze sind erlaubt.

Die Einsendungen werden anonym von einer Jury aus führenden Vertretern der Fotobranche bewertet. Die vollständige Ausschreibung des Wettbewerbs sowie eine Beschreibung der einzelnen Kategorien finden Sie unter worldphoto.org.​

Die Einsendeschlüsse für die vier Wettbewerbe sind wie folgt:

Professioneller Wettbewerb: 10. Januar 2025, 13:00 GMT

Offener Wettbewerb: 3. Januar 2025, 13:00 GMT

Studierendenwettbewerb: 29. November 2024, 13:00 GMT

Jugendwettbewerb: 3. Januar 2025, 13:00 GMT