SIGMA 100-400mm F5-6,3DG DN OS | Contemporary – Zoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras

Sigma erweitert die Palette der ausschließlich für spiegellose Kameras entwickelten DN-Objektive um ein kompaktes und vergleichsweise leichtes 100-400-Millimeter-Zoom, dessen Abbildungsqualität mit der von Standard-Zoomobjektiven der Art-Produktlinie vergleichbar sein soll. Sigma sieht es daher als ideale Tele-Ergänzung zum 24-70 mm F2,8 DG DN |Art. Es deckt an Vollformatsensoren einen Bildwinkel von 24,4 bis 6,2 Grad ab.

Sigmas fünftes DG-DN-Objektiv verfügt über einen sowohl für den Kontrast-Autofokus als auch für den Phasen-Autofokus optimierten Schrittmotor, der laut Sigma ruckelfrei scharfstellt und für flüssige Aufnahmen mit dem Video- und auch dem Eye-Tracking-AF sorgt. Die Naheinstellgrenze liegt in Weitwinkelstellung bei 112 cm, in Telestellung ist ein Mindestabstand von 160 cm erforderlich.

Die Linsenkonstruktion des SIGMA 100-400mm F5-6,3DG DN OS | Contemporary besteht aus 22 Elementen in 16 Gruppen, darunter eine FLD- und vier SLD-Linsen, die chromatische Aberration und Verzeichnungen korrigieren.

Zur Ausstattung des neuen Objektivs gehört ein optischer Bildstabilisator, der bis zu vier Belichtungsstufen kompensieren soll. In Kombination mit der kamerainternen Stabilisierung werden Bewegungen um die Querachse (Nickachse) und die Vertikalachse (Gierachse) korrigiert. Der Stabilisator bietet zwei Betriebsmodi und lässt sich bei Bedarf deaktivieren.

Eine Besonderheit des Objektivs ist, dass es sowohl als Dreh- wie auch als Schiebezoom einsetzbar ist. Beim Zoomen ändert sich die Länge des Objektivs auf bis zu 197,2 mm. Ein Zoom-Lock-Schalter verhindert das unbeabsichtigte Ausfahren des Objektivtubus. Mit dem neuen Sigma USB Dock UD-11 (nur für L-Mount) lässt sich in Verbindung mit der Software Sigma Optimization Pro beispielsweise das Maß der Fokusbewegung bei der Bedienung des Fokusrings an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Das Objektiv ist darüber hinaus mit einer AFL-Taste, der in der Kamera ausgewählte Funktionen zugewiesen werden können, sowie einem Schalter zur Fokusbereichsbegrenzung (bis 6 m und 6 m bis unendlich) ausgestattet. Es hat einen Durchmesser von 86 Millimetern, wiegt 1135 Gramm und verfügt über ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Das Messingbajonett ist staub- und spritzwassergeschützt.

Eine Gegenlichtblende und eine Gummiabdeckung sind im Lieferumfang enthalten, eine Stativschelle ist als Zubehör erhältlich. Außerdem ist das Objektiv in der L-Mount-Ausführung mit den ebenfalls neuen Telekonvertern TC-1411 (1,4-fach, 409 Euro) und TC-2011 (2-fach, 449 Euro) kompatibel.

Das SIGMA 100-400mm F5-6,3DG DN OS | Contemporary kommt im Juli mit L-Mount und Sony-E-Mount für 1000 Euro in den Handel. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.

Technische Daten

Produktbezeichnung 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary Produktlinie C – Contemporary Verwendungszweck Reisen, Makrofotografie, Natur / Landschaft, Sport & Action, Tiere, Menschen / Portrait Objektiveigenschaften DG, DN, OS, IF, CONV TC Kameraanschluss Sony E-Mount, L-Mount Brennweite (mm) 100-400 mm Lichtstärke (F) 5-6,3 Optischer Stabilisator ja Konvertertauglich AF/MF (1,4x/2x) Bildwinkel (diagonal) max. 24.4-6.2 Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 22 Linsen in 16 Gruppen Anzahl Blendenlamellen 9 Kleinste Blende (F) 22-29 Naheinstellgrenze (cm) 112 cm (W) – 160 cm (T) Größter Abbildungsmaßstab 1:4,1 Filterdurchmesser (mm) 67 mm Abmessungen – AD x Länge (mm) ca. 86 x 197,2 mm Gewicht (g) 1.135 g (L-Mount) Mitgeliefertes Zubehör Gegenlichtblende LH770-05, Gummiabdeckung PT-31 Optionales Zubehör Tele-Konverter TC-1411, Tele-Konverter TC-2011, Stativschelle TS-111, USB-Dock UD-11, WR CERAMIC PROTECTOR 67mm, WR PROTECTOR 67mm, PROTECTOR 67mm, WR UV FILTER 67mm, WR CIRCULAR PL FILTER 67mm Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 999,- Euro

Pressemitteilung von Sigma

C | Contemporary

SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS

Das lang erwartete Ultra-Tele-Zoom-Objektiv, exklusiv für spiegellose Vollformatkameras entwickelt. Außerordentliche optische Leistung und umfangreiche Funktionen in einem kompakten Gehäuse gestalten die Telefotografie handlich und doch professionell

In einem mit umfangreichen Funktionen gespickten und dennoch leichtem und kompaktem Gehäuse, wie es für viele Fototouren unabdingbar ist, liefert das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary zudem eine außerordentlich optische Leistung.

Dieses neue Tele-Zoom-Objektiv erzielt eine Bildqualität, die der von Standard-Zoom-Objektiven, wie dem SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN | Art, gleichkommt. So kann das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary auch als ideale Tele-Ergänzung zu diesem Standard-Zoom gesehen werden.

Modernste Optikdesign-Technologien sorgen für eine hochauflösende und kontrastreiche Bildqualität über den gesamten Brennweitenbereich. Das Bokeh und der Kompressionseffekt, wie er nur mit einem Ultra-Tele- Objektiv erzielt werden kann, eröffnen viele spannende Gestaltungsmöglichkeiten, selbst bei gewöhnlichen Alltagsszenen.

Die Kombination aus Ultra-Tele-Aufnahmen mit der großartigen Bewegungsfreiheit des SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary eröffnet neue Wege, die Ultra-Telefotografie und ihre Möglichkeiten zu genießen – von Schnappschüssen bis hin zu Fototouren.

Das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary, ein „leichtes und angenehmes Ultra-Tele-Zoom- Objektiv“ für erfahrene wie unerfahrene Tele-Objektiv-Nutzer gleichermaßen, bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht unterschiedliche fotografische Stilrichtungen.

Hauptmerkmale

1. SIGMAs fünftes DG-DN-Objektiv – exklusiv für spiegellose Vollformatkameras entwickelt

Durch die spezielle Abstimmung auf Kameras mit kurzem Auflagemaß bietet die SIGMA DG-DN-Objektivserie eine überragende Kombination aus optischer Leistung und Kompaktheit, wie sie bei Objektiven für Spiegelreflexkameras nicht möglich gewesen wäre. Dank des sowohl für den Phasenerkennungs-AF als auch für den Kontrast-AF optimierten Schrittmotors gelingen mit dem SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary absolut flüssige Aufnahmen mit dem Video- und auch Eye-Tracking-AF. Dieses Objektiv wird die Möglichkeiten der Fotografie mit spiegellosen Kameras noch weiter ausbauen.

2. Beispiellose Bildqualität

Das neue Objektiv basiert auf der neuesten optischen Designtechnologie und ist für spiegellose Systeme optimiert. Die Linsenkonstruktion des SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary besteht aus 16 Gruppen und 22 Elementen. Darunter auch eine FLD-Linse und vier SLD-Linsen, die der effektiven Korrektur von Aberrationen und Verzeichnung dienen. Daher liefert es eine gleichbleibende hochauflösende Qualität von der Bildmitte bis zu den Bildrändern – bei jeder Brennweite, sowohl bei Nah- als auch Fernaufnahmen.

In Verbindung mit den neuen SIGMA TELE-CONVERTERN TC-1411 und TC-2011 (optional erhältlich/nur für L-Mount), die ebenso exklusiv für den Einsatz an spiegellosen Kameras entwickelt wurden, liefert das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary Fotografen dann einen „Super-Tele-Bildwinkel“ mit einer Brennweite von bis zu 800mm. Darüber hinaus bleibt in der Kombination mit den Tele-Konvertern der AF erhalten. Die Vorteile eines kompakten Systems gehen ebenso nicht verloren.

3. Umfangreiche Funktionalität, die für eine professionelle und einfache Umsetzung von Ultra-Tele-Aufnahmen sorgt

Der nach dem neuesten Algorithmus optimierte Schrittmotor sorgt für einen schnellen und ruckelfreien AF. Daneben verfügt das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary über eine leistungsstarke und bis zu vier Belichtungsstufen* kompensierende optische Bildstabilisierung (OS). In Kombination mit einer kamerainternen Bildstabilisierung werden Drehungen der Nick- und Gierachse korrigiert und so eine noch stärkere Bildstabilisierung erzielt.

Der „Dual Action Zoom“ des Objektivs bedeutet, dass das Objektiv sowohl als Dreh- als auch Schiebezoom einsetzbar ist und Fotografen so noch intuitiver und schneller den Bildwinkel anpassen können. Es besitzt eine AFL-Taste, der kameraseitig ausgewählte Funktionen zugewiesen werden können, sowie ein Fokussierungsbereichsbegrenzer-Schalter, mit dem man den AF-Bereich auf die jeweiligen Aufnahmegebiete limitieren und somit optimieren kann.

Die Kompatibilität des Objektivs mit dem neuen optional erhältlichen SIGMA USB-DOCK (nur für L-Mount), das ebenso speziell für spiegellosen Systeme entwickelt wurde, unterstreicht die professionelle und funktionale Auslegung des Objektivs. In Verbindung mit dem USB-Dock und der dazugehörigen Software SIGMA Optimization Pro können Anwender beispielsweise das Maß der Fokusbewegung bei der Bedienung des Fokusrings anpassen, um so den Fokus im MF-Modus in ihrem bevorzugten Tempo arbeiten zu lassen.

4. Leichtes und beständiges Gehäuse

SIGMA hat die Contemporary-Produktlinie um ein leichtes und beständiges Ultra-Tele-Zoom-Objektiv ergänzt.

Das SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary packt eine Funktionsvielfalt, die Bildwinkel entsprechend Brennweiten von 100-400mm fordern, in ein kompaktes, leichtes Gehäuse. Auch bei diesem Objektiv wurde akribisch auf den Einbau ausgewählter und hochwertiger Materialen geachtet. Somit bestehen beispielsweise die Komponenten, an denen eine Stativschelle befestigt werden kann, aus einer robusten formstabilen Magnesiumlegierung. Um eine Kombination mit Kameragehäusen unterschiedlicher Größe zu ermöglichen, ist eine Stativschelle (separat erhältlich) verfügbar. Da das die Beanspruchung des Kameragehäuses mindert, lässt es sich sorglos stundenlang fotografieren. Die Stativschelle wird mit einem Tragegurt geliefert, der die Beanspruchung des Anschlusses zudem reduziert, wenn das Objektiv getragen oder transportiert wird.

Weitere Eigenschaften

● Objektivkonstruktion: 22 Elemente in 16 Gruppen, mit 1 FLD und 4 SLD Linsen

● Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-Autofokus

● Kompatibel mit objektivseitiger optischer Korrektur

* Nur bei Kameramodellen, die diese Funktionalität unterstützen. Korrekturumfang variiert je nach Kameramodell.

● Bildstabilisierung (OS)

● AFL-Taste

● Fokussierbereichsbegrenzer

● Zoom-Lock-Schalter

* Fixiert den Zoomring im eingefahrenen Zustand, wodurch er sich während eines Transports nicht drehen und sich der Objektivtubus unter seinem Eigengewicht nicht ausziehen kann.

● Staub- und spritzwassergeschütztes Bajonett

● Kompatibel mit dem neu entwickelten SIGMA TELE-CONVERTER TC-1411/TC-2011 (separat erhältlich/nur für L-Mount)

* Funktioniert mit dem SIGMA TELE-CONVERTER TC-1411 als 140-560 mm F7-9 AF-Ultra-Tele-Objektiv und mit dem SIGMA TELE-CONVERTER TC-2011 als 200-800mm F10-12,6 AF-Ultra-Tele-Objektiv.

* Der Autofokus-Modus variiert je nach Kameragehäuse.

● Kompatibel mit der STATIVSCHELLE TS-111 (separat erhältlich)

* Kompatibel mit Arca-Swiss Schellen.

* Technische Daten wie die Stativschelle das 105mm F1.4 DG HSM | Art Objektivs.

* Die Stativschelle ist nicht mit dem Objektiv 100-400mm F5-6,3 DG OS HSM | Contemporary für SLR-Kameras kompatibel.

● Kompatibel mit dem neu entwickelten SIGMA USB-DOCK UD-11 (separat erhältlich/nur für L-Mount)

● Reflexe und Geisterbilder minimierendes Design

● Jede einzelne Linse durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem „A1“.

● 9-lamellige runde Blendenöffnung

● Hochpräzises und robustes Messing-Bajonett

● Handwerkliche Qualität „Made in Japan“