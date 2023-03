MOLUS G60 und MOLUS X100 – kompakte LED-Leuchten von Zhiyun

Der chinesische Hersteller Zhiyun, der vor allem durch seine Gimbals bekannt ist, präsentiert eine neue Reihe von LED-Leuchten für professionelle Content-Creator. Den Anfang machen die sehr kompakten COB-Leuchten Zhiyun MOLUS G60 und MOLUS X100. COB steht für Chip on board – eine besonders platzsparende Bauweise, bei der die LEDs sehr dicht nebeneinander auf ein Aluminium- oder Keramikboard geklebt werden. Die App ZY Vega ermöglicht die Steuerung der Leuchten per Bluetooth-Verbindung.

Beide LEDs sind mit dem neuen DynaVort-Kühlsystem von Zhiyun ausgestattet. Dabei handelt es sich um ein Kühlsystem, das aus einem Kühlkörper und einem FOC-Lüfter zur Vermeidung von Überhitzung besteht. Die Technologie basiert auf einem Fluiddynamik- und Lageregelungsalgorithmus, der die Kühleffizienz durch eine intelligente Steuerung des Luftstroms verbessert.

ZHIYUN LED MOLUS G60

Die Zhiyun MOLUS G60 ist mit Abmessungen von 90.6 x 67 x 66.95 mm so klein wie ein Zauberwürfel und wiegt nur 300 Gramm. Ohne Reflektor liefert die 60W-Leuchte eine Beleuchtungsstärke von 2376 Lux in 1m Entfernung. Die Farbtemperatur lässt sich von 2700K bis 6500K und die Helligkeit von 0 bis 100% regeln. Dies ist über die beiden Drehregler an der Rückseite oder mit der ZY Vega-App möglich. Ein CRI von ≥96 und ein Television Light Consistency Index (TLCI) von ≥97 versprechen eine präzise Farbwiedergabe. Die G60 kann entweder über ein 24-Volt-Netzteil oder per USB-C mit Strom versorgt werden.

Die Zhiyun MOLUS X100 ist mit Abmessungen von 144,5 x 94 x 36,1 mm etwas größer als die G60 und wiegt 385g. Sie bietet eine Ausgangsleistung von 100 Watt. Der CCT der X100 reicht von 2700K bis 6500K mit einem CRI≥95 und einem TLCI≥97. In einem Meter Abstand beträgt die Beleuchtungsstärke 3881 Lux. Zwei Drehregler an der Geräteseite ermöglichen die Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur. Alternativ ist das per App möglich. Im Musikmodus können Blitzeffekte durch die Musik ausgelöst werden – etwa für simulierte Schüsse oder im Takt der Musik. Wer unterwegs ist, hat drei Möglichkeiten, die Leuchte mit Strom zu versorgen: mit einem Griffakku (2600 mAh, maximale Laufzeit 30 Minuten), einem Gleichstromadapter oder einem 100W-PD-Schnellladegerät.

Die Zhiyun MOLUS-Leuchten sind in fünf verschiedenen Paketen erhältlich und verfügen über die Zhiyun-ZY-Halterung zur Befestigung von Licht-Modifikatoren. Einen Adapter für die Bowens-Halterung bietet Zhiyun ebenfalls an. Die neuen Leuchten werden ab Ende März 2023 beim Zhiyun Händler zu folgenden UVPs verfügbar sein:

ZHIYUN LED MOLUS G60 COB LIGHT: 239 €, COMBO Kit : 289 €

: 289 € ZHIYUN LED MOLUS X100 COB LIGHT : 289 €, COMBO Kit : 409 €

: 289 €, COMBO Kit : 409 € ZHIYUN LED MOLUS X100 COB LIGHT PRO Kit : 459 €

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Zhiyun.