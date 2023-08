Megadap ETZ21 PRO – verbesserter Autofokus-Adapter für Sony E an Nikon Z

Megadap präsentiert eine neue Version des Autofokusadapters ETZ21, mit dem sich Objektive mit Sony-E-Bajonett an Nikon-Z-Kameras anschließen lassen. Der Megadap ETZ21 PRO bietet die gleichen Autofokusfunktionen und die gleiche Geschwindigkeit wie sein Vorgänger. Er unterstützt die Modi AF-S, AF-C, AF-F, Eye-AF, Punkt-AF und Gesichtserkennung und kann als bislang einziger Adapter auch mit Nikon-Z-Kameras mit APS-C-Sensor verwendet werden.

Der E-Mount-Anschluss des Megadap ETZ21 PRO soll jetzt eine passgenauere Verbindung zu Tamron-Objektiven herstellen. Zudem wurde der Arretierhebel des Adapters neu gestaltet.

Auch die Firmware des Adapters bietet Verbesserungen. So wurde die Kompatibilität mit Nikons Z8- und Z9-Kameras optimiert. Bei High-Speed-Serienaufnahmen verspricht der neue Adapter eine stabilere Performance. Bei wenig Licht und einfarbigen Objekten soll der Autofokus besser scharfstellen. Informationen zur Objektivmarke und dem verwendeten Modell werden jetzt in die EXIF-Daten geschrieben. Darüber hinaus lässt sich die programmierbare Taste von Sony-Objektiven jetzt in Verbindung mit dem Megadap ETZ21 PRO nutzen.

Für ein Firmware-Update wird jetzt kein USB-Kabel mehr benötigt, da dies direkt über die Nikon-Z-Kamera durchgeführt werden kann, wenn der Adapter und ein Objektiv angeschlossen sind. (Beim Vorgängermodell musste dafür ein Clip des Kabelendes auf die elektronischen Kontaktpunkte am Adapter gesteckt und das USB-Ende mit dem Computer verbunden werden.)

Der Megadap ETZ21 PRO unterstützt neben allen Autofokus-Modi weitere Funktionen wie die automatische Blende, die Tastenumschaltung des AF/MF-Modus, die Übertragung der EXIF-Daten des verwendeten Objektivs sowie die Bildstabilisierung der Kamera und des Objektivs. Auch Intervall-, Zeitraffer- und Fokus-Shift-Aufnahmen sind möglich. Megadap verspricht außerdem eine stabile Fokussierleistung und eine angenehm weiche Fokussierung bei Videoaufnahmen.

Der Adapter funktioniert mit den meisten E-Mount-Objektiven von Sony, Tamron, Zeiss (erweiterte Kompatibilität mit Zeiss-Batis und Zeiss-Touit), Sigma, Voigtländer, Samyang und anderen Anbietern. Darüber hinaus können Objektive mit manuellem Fokus (mit oder ohne elektronische Kontakte) verwendet werden.

Der Megadap ETZ21 PRO kostet 249 USD beziehungsweise 319 Euro im Shop von B.I.G. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Megadap.