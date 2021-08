Megadap ETZ11 – Autofokusadapter für Sony E-Mount-Objektive an Nikon-Z-Kameras

Nach dem MTZ11 für Leica-M-Objektive an Nikon-Z-Kameras bringt Megadap mit dem Megadap ETZ11 einen weiteren Adapter für Fremdobjektive an Nikons spiegellose Kameras auf den Markt. Mit dem neuen Adapter lassen sich E-Mount-Objektive mit Nikon-Z-Kameras (Vollformat und APS-C) verwenden. Er akzeptiert nicht nur Sony-Objektive, sondern auch Autofokusobjektive und manuelle Objektive mit FE-Bajonett anderer Hersteller wie Sigma, Tamron, Zeiss und Samyang und Voigtländer.

Der zwei Millimeter dünne Megadap ETZ11 unterstützt den Autofokus (AF-S, AF-C, AF-F, Augen-AF und Gesichtserkennung, Nachführautofokus beim Filmen) sowie die automatische Blendeneinstellung und überträgt die Objektivdaten an die Kamera. Auch der AF/MF Schalter am Objektiv kann verwendet werden. Für Firmware-Updates wird ein Clip mitgeliefert, der mit den elektronischen Kontakten des Adapters verbunden und per USB-Kabel an einem Computer angeschlossen wird.

Als unterstützte Kameras nennt der Hersteller: Nikon Z fc, Z50, Z5, Z6, Z6II, Z7 und Nikon Z7II.

Der neue Objektivadapter ist ab Ende August für 279 Euro im Handel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.

Pressemitteilung des Vertriebspartners B.I.G. GmbH

