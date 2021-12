LG UltraFine OLED Pro – neue 4K-Displays für professionelle Bildbearbeitung

Für das kommende Frühjahr kündigt der koreanische Hersteller LG Electronics zwei neue 4K-Monitore mit 27 und 31,5 Zoll Diagonale an, die sich an Video- und Bildbearbeitungsprofis richten. Die LG UltraFine OLED Pro Monitore LG 27BP95E und LG 32BP95E basieren auf der OLED-Technik, also einem Panel mit selbstleuchtenden Dioden. Dadurch benötigen sie keine Hintergrundbeleuchtung, und anders als bei vielen LCD/LED-Displays gibt es keinen Überstrahlungseffekt (Blooming).

Die 10-Bit-Panels beider Monitore decken sowohl den Adobe-RGB- als auch den DCI-P3-Farbraum zu 99 % ab, sind DisplayHDR 400-zertifiziert (True Black) und bieten ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Die Geräte sind mit einem abnehmbaren Sensor und einer ebenfalls abnehmbaren Blendschutzhaube ausgestattet. Der Selbstkalibrierungs-Sensor führt in Verbindung mit der kostenlos verfügbaren Software LG Calibration Studio zu festlegbaren Zeiten eine Kalibrierung durch.

Der LG 27BP95E und der LG 32BP95E sind höhenverstellbar und können bei Bedarf ins Hochformat gedreht werden (Pivot-Funktion). Zur Ausstattung gehören ein HDMI- und zwei Displayport-Anschlüsse sowie ein USB-3.1-Hub (1 up/3 down) und ein USB-C-Anschluss mit 90 Watt Power-Delivery.

Voraussichtlich im Frühling 2022 werden die beiden Monitore auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Preise nannte LG noch nicht.