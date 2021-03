Leichtgewichtiges Trio – drei neue Vollformat-Festbrennweiten für E-Mount

Sony erweitert die Baureihe der G-Objektive um drei neue Vollformat-Festbrennweiten für E-Mount mit 50, 40 und 24 Millimeter Brennweite, die sich durch ein geringes Gewicht und handliche Abmessungen auszeichnen und zudem eine hohe Bildqualität und ein schönes Bokeh bieten sollen. Alle drei Objektive haben die gleiche Größe (68 × 45 Millimeter Durchmesser), den gleichen Filterdurchmesser von 49 Millimetern und wiegen zwischen 162 und 174 Gramm. Dadurch lassen sie sich leicht wechseln – beispielsweise bei Verwendung eines Gimbals.

Alle drei Modelle sind mit zwei Linearmotoren ausgestattet. Ihr Autofokus soll sich bestens zur Aufnahme beweglicher Motive eignen. Gleichzeitig ist er sehr leise und stört nicht bei Videoaufnahmen.

Jedes Objektiv verfügt über eine individuell belegbare Fokushaltetaste, einen Fokuseinstellschalter, einen Blendenring und sowie einen Blenden-Klickschalter für das Deaktivieren der Rastung. Die manuelle Fokuseinstellung hat lineares Ansprechverhalten. Darüber hinaus sind die Objektive staub- und feuchtigkeitsbeständig – ein hundertprozentiger Schutz ist jedoch nicht gewährleistet.

Das FE 50 Millimeter F2.5 G, das FE 40 Millimeter F2.5 G und das FE 24 Millimeter F2.8 G sind ab April 2021 für rund 700 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sony

Pressemitteilung

Drei neue, leistungsstarke Vollformat-Objektive von Sony

Die E-Mount Modelle mit Brennweiten von 50, 40 und 24 Millimetern kombinieren eine atemberaubende Bildqualität mit intuitiver Handhabung.

Berlin, 23. März 2021. Sony erweitert seine Serie an G-Objektiven für Vollformatkameras um gleich drei Festbrennweiten: Das FE 50 Millimeter F2.5 G (Modellbezeichnung SEL-50F25G), das FE 40 Millimeter F2.5 G (Modellbezeichnung SEL-40F25G) und das FE 24 Millimeter F2.8 G (Modellbezeichnung SEL-24F28G). Alle drei Objektive gewährleisten eine hohe Bildqualität mit schönen Bokeh-Effekten und sind dabei leicht und handlich – ideal für Fotografen und Videofilmer, die Wert auf exzellente Aufnahmen und hohe Mobilität legen.

In Kombination mit einer Vollformat- oder APS-C-Kamera von Sony bieten die neuen Objektive eine hohe Auflösung, intuitive Bedienbarkeit und einen schnellen, präzisen und leisen Autofokus. Gemeinsam bilden die drei Objektive ein perfektes Set, um Fotos und Videos verschiedenster Art aufzunehmen, von Schnappschüssen über Porträts bis hin zu Landschaftsaufnahmen.

„Sony treibt laufend Innovationen voran, um Kreativen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um die Schönheit dieser Welt einzufangen“, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Die Objektive FE 50 Millimeter F2.5 G, FE 40 Millimeter F2.5 G und FE 24 Millimeter F2.8 G punkten mit hervorragender Auflösung, einem faszinierenden Bokeh und einem kompakten, anspruchsvollen Design. So geben sie den Anwendern das gute Gefühl, die nötigen Objektive parat zu haben, um eine Szene aus verschiedenen Perspektiven einfangen zu können.“

Die drei Objektive sind Festbrennweiten. Dabei ist das 50 Millimeter Objektiv am besten für Porträts geeignet, das 40 Millimeter Modell ist optimal für Schnappschüsse oder Filmaufnahmen und das 24 Millimeter Modell ist unter anderem für Landschaftsaufnahmen bestens ausgelegt. Intuitiv handhabbar und hervorragend verarbeitet, ergeben die Objektive ein exzellentes Trio.

Und mehr noch: Alle drei Objektive haben die gleiche Größe (68 x 45 Millimeter Durchmesser), den gleichen Filterdurchmesser von 49 Millimetern, das nahezu gleiche Gewicht (FE 50 Millimeter F2.5 G: 174 Gramm, FE 40 Millimeter F2.5 G: 173 Gramm und das FE 24 Millimeter F2.8 G: 162 Gramm) und eine interne Fokussierung. Dadurch lassen sie sich leicht austauschen – auch bei Verwendung eines Gimbals. Das elegante Außendesign ist ebenfalls identisch gehalten. Um den Wechsel zwischen Objektiven deutlich zu beschleunigen sind die Brennweiten leicht erkennbar in das Design integriert worden.

Hohe Auflösung, kompaktes Design

Alle drei Objektive liefern die hervorragende Bildqualität der G-Objektive und sind dabei kompakt und leicht. Die exzellenten Bilder sind dem modernen optischen Design zu verdanken, das mit asphärischen Elementen und ED (Extra-low Dispersion)-Glaselementen1 eine hohe Auflösung ermöglicht und Farbsäume verhindert. Die asphärischen Elemente sorgen für hohes Auflösungsvermögen über den gesamten Bildbereich, selbst bei größter Blendenöffnung und geringer Schärfentiefe.

Das atemberaubende Bokeh der G-Objektive wird durch die Optimierung einer zirkularen Blende erreicht und bei der jeweils weitesten Blendenöffnung erzielt (SEL-50F25G: F2.5 bei 50 Millimeter, SEL-40F25G: F2.5 bei 40 Millimeter, SEL-24F28G: F2.8 bei 24 Millimeter).

Alle drei Objektive sind dank ihrer kompakten und leichten Bauweise überall einsetzbar und für den mobilen Einsatz konzipiert. Ob sie mit einer Vollformat- oder APS-C-Kamera verwendet werden; ob Porträts, Landschaften oder Schnappschüsse fotografiert oder Videos aufgenommen werden sollen; ob ein Gimbal oder anderes Zubehör genutzt wird: Größe und Gewicht der Objektive sind für jede Anforderung perfekt ausbalanciert. So ermöglichen es die drei Objektive, sich jeder Szene und jedem Motiv flexibel anzupassen.

Fokussierabstände

Neben der Brennweite von 50 Millimetern, die sich perfekt für Porträts, Schnappschüsse oder Filmaufnahmen eignet, bietet das FE 50 Millimeter F2.5 G einen minimalen Fokusabstand von 0,35 Metern (AF) / 0,31 Metern (MF) und eine maximale Vergrößerung von 0,18 (AF) / 0,21 (MF). Damit lässt sich dieses Objektiv für eine Vielzahl von Szenen und Motiven hervorragend einsetzen.

Die Brennweite des FE 40 Millimeter F2.5 G ist ideal zum Fotografieren oder Filmen mit einem minimalen Fokusabstand von 0,28 Metern (AF) / 0,25 Metern (MF) und einer maximalen Vergrößerung von 0,20 Metern (AF) / 0,23 Metern (MF). Speziell bei Filmaufnahmen ist 40 Millimeter eine beliebte Brennweite, da sie dem natürlichen Blickfeld entspricht, und bei Fotos erlauben 40 Millimeter im Zusammenspiel mit der hohen Lichtstärke, Motive vom Hintergrund abzusetzen.

Das Objektiv FE 24 Millimeter F2.8 G ist ideal für Situationen geeignet, in denen der Hintergrund mit einbezogen wird, etwa bei Aufnahmen mit Gimbal oder einem Selfiestick. Und dank des minimalen Fokusabstands von 0,24 Metern (AF) / 0,18 Metern (MF) und der maximalen Vergrößerung von 0,13 (AF) / 0,19 (MF) sind auch Nahaufnahmen mit Hintergrundunschärfe möglich.

Hervorragende Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit

Trotz ihres kompakten Formats verfügen die drei Objektive über eine Fokushaltetaste, einen Fokuseinstellschalter, einen Blendenring und einen Blenden-Klickschalter, um optimale Bedienbarkeit zu gewährleisten. Über das Kameramenü kann der Benutzer die Fokushaltetaste anpassen und ihr eine gewünschte Funktion zuweisen. Der Blendenring verschafft beim Fotografieren oder Filmen ein direkteres und intuitiveres Gefühl als beim Einstellen der Blende über die Kamera. Zudem ist der Blendenring mit einem Schalter ausgestattet, mit dem Raststufen aktiviert oder – für Videoaufnahmen – deaktiviert werden können. Die linear ansprechende manuelle Fokuseinstellung wiederum sorgt dafür, dass der Fokusring beim manuellen Fokussieren direkt und präzise anspricht. Dadurch kann der Benutzer unmittelbar und intuitiv auf das Motiv scharfstellen, seine Absichten genau umsetzen und die Fokussierung fein anpassen.

Die Außenteile aus Aluminium erhöhen die Stabilität und Strapazierfähigkeit und verleihen den Objektiven zusammen mit dem eingravierten Sony Logo einen wertigen, anspruchsvollen Look. Praktisch: Die Filterdurchmesser der Streulichtblende und des Objektivtubus sind gleich2 (49 Millimeter), sodass derselbe Verschluss und Filter sowohl an der Streulichtblende als auch am Tubus angebracht werden kann. Darüber hinaus sind die Objektive staub- und feuchtigkeitsbeständig3 und lassen sich so bei allen Bedingungen im Freien einsetzen.

Schneller, präziser und leiser Autofokus

Alle drei Modelle sind mit zwei Linearmotoren ausgestattet, die einen schnellen und präzisen Autofokus (AF) mit exzellentem Trackingverhalten ermöglichen, der auch bei plötzlichen Bewegungsänderungen beibehalten wird. Damit eignen sie sich bestens zur Aufnahme beweglicher Motive. Der AF-Betrieb ist leise, sodass Filmaufnahmen nicht gestört werden.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Vollformat-Objektiv FE 50 Millimeter F2.5 G von Sony: 699,00 Euro

Vollformat-Objektiv FE 40 Millimeter F2.5 G von Sony: 699,00 Euro

Vollformat-Objektiv FE 24 Millimeter F2.8 G von Sony: 699,00 Euro

Verfügbarkeit: ab April 2021